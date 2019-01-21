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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)
21.01.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Gözlerine inanamadılar! Otomobil bu hale geldi...

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Gözlerine inanamadılar! Otomobil bu hale geldi...

Bodrum'da, 100 yılı aşkın tarihe sahip, tescilli bir evin duvarı yıkıldı. Park halindeki otomobilin üstüne devrilen duvar, maddi hasara yol açtı. Ayrıca bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 3 araçta da hasar oluştu.

Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi ile Kelerlik Sokak'ın köşesindeki kullanılmayan tescilli evin duvarı, dünden beri devam eden şiddetli yağmurun da etkisiyle bugün saat 10.30 sıralarında çöktü. Duvarın üzerine devrildiği park halindeki 48 VD 784 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Evin duvarına önceden kırmızı boyayla yazıldığı görülen 'Yıkılma tehlikesi var' ve 'Park etme, yaklaşma' yazıları ise dikkat çekti. Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bodrum'da iki yerde duvar çöktü, 4 otomobil hasar gördü
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Gözlerine inanamadılar Otomobil bu hale geldi...

Bu arada, bugün saat 05.30 sıralarında, Yakaköy Mahallesi Çilek Sokak'ta da bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvar altında kalan 3 otomobilde hasar oluştu.

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