Gözler bakanlıkta! GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) bazı illerde gerçekleştireceği personel alımı için mülakat sonuçları, üzerinden belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte on binlerce kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, müjdeli haber bekleyen birçok kişinin gündeminde yer alan GSB mülakat sonuçları hakkında bazı bilgiler
GSB mülakat sonuçları için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. İŞKUR ortaklığıyla gerçekleştirilen alımda 3 bin 243 personeli istihdam edecek olan GSB, mülakat sonuçları ile birlikte bu sürece başlayacak. İşte, GSB mülakat sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
Sonuçların yakın zamanda bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.
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