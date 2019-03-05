Gözdağı için yakmış!
BEYOĞLU’nda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangını çıkardığı iddiasıyla kaçtığı Hatay’da gözaltına alınan 26 yaşındaki Özkan Elmas, önceki gece sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.
Elmas ifadesinde şunları söyledi:
“Beraber kalıyorduk. Bana psikolojik baskı yapan Ramazan Demir ile tartışıyorduk. Olay günü işten eve geldiğimde benim elbiselerimi çöpe atmıştı. Bu duruma çok öfkelendim. Sürekli tartıştığım Ramazan Demir’in yattığı odaya gittim, koltuğun üzerine gazete yakıp bıraktım. Ardından itfaiyeyi aradım. Sonra uçağım vardı, havalimanına gidip Hatay’a geçtim. Amacım öldürmek değildi. Ona gözdağı vermekti.”
Adliyeye sevk edilen Özkan Elmas ile kendisine “yardım ettiği” gerekçesiyle gözaltına alınan amcası Yunus Elmas çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asmalımescit Mahallesi, Şehbender Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangında, 4 kişi hayatını kaybetmiş, polis ve itfaiye evde kundaklama izine rastlamıştı.
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