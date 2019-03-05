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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gözdağı için yakmış!

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Gözdağı için yakmış!

BEYOĞLU’nda 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangını çıkardığı iddiasıyla kaçtığı Hatay’da gözaltına alınan 26 yaşındaki Özkan Elmas, önceki gece sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

Elmas ifadesinde şunları söyledi:

“Beraber kalıyorduk. Bana psikolojik baskı yapan Ramazan Demir ile tartışıyorduk. Olay günü işten eve geldiğimde benim elbiselerimi çöpe atmıştı. Bu duruma çok öfkelendim. Sürekli tartıştığım Ramazan Demir’in yattığı odaya gittim, koltuğun üzerine gazete yakıp bıraktım. Ardından itfaiyeyi aradım. Sonra uçağım vardı, havalimanına gidip Hatay’a geçtim. Amacım öldürmek değildi. Ona gözdağı vermekti.”

Adliyeye sevk edilen Özkan Elmas ile kendisine “yardım ettiği” gerekçesiyle gözaltına alınan amcası Yunus Elmas çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asmalımescit Mahallesi, Şehbender Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2. katında çıkan yangında, 4 kişi hayatını kaybetmiş, polis ve itfaiye evde kundaklama izine rastlamıştı. 

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