Gözaltındaki arkadaşına tavuk döner arası uyuşturucu götüren İranlı tutuklandı

Esenyurt’ta yaşayan ve daha önce uyuşturucu madde satmak suçundan sabıkası bulunan Amir Derakhshan (28), kaçak yollarla Türkiye’ye girdiği için gözaltına alınan İranlı arkadaşı Omit K.’ya yemek götürmek için Fatih Tevfik Fikret Erciyas Polis Merkezi’ne gitti. Derakhshan’ın şüpheli tavırları polislerin dikkatini çekti. Elindeki tavuk döneri arkadaşına getirdiğini söyleyen Derakhshan’ın üzeri arandı. Cebinde bıçak ve uyuşturucu madde paketlemek amacıyla kullanılan şeffaf poşetler bulunan Derakhshan’ın elindeki ekmek arası tavuk döner de polislerin dikkatini çekti. Ekipler sandviçi açtıklarında, tavuk dönerin arasında 10 adet uyuşturucu hap buldu.

''YİYECEKLERİ KARISI HAZIRLADI''

Gözaltına alınan Amir Derakhshan, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Derakhshan mahkemedeki ifadesinde “Omit benim memleketten arkadaşımdır. Karısı yiyecekleri hazırladı, içinde ne var bilmiyordum. Yemekleri karakola götürdüm, tavuk dönerin içinde hap olduğunu bilmiyordum, haberim yoktu” dedi.

11. Sulh Ceza Hakimliği savunmasının ardından şüpheli Amir Derakhshan hakkında “Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklama kararı verdi. Derakhshan cezaevine gönderilirken, uyuşturucu götürdüğü arkadaşı Omit K.’nın ise sınır dışı edileceği öğrenildi.