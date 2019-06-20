Görüşme değil gizleme sorun
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İsmail Küçükkaya’nın Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın öncesi yaptığı görüşmeyle ilgili, “Çarşamba günkü toplantıda ‘Telefonla görüşeceğim’ deyip, perşembe günü gidip Ekrem İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur. Biz moderatörlük yapacak kişinin adaylarla görüşüp görüşmemesine bir şey demiyoruz. Biz yapılan görüşmenin gizlenmesinin bir sorun olduğunu söylüyoruz” dedi.
CNN Türk’te soruları yanıtlayan Ünal özetle şunları söyledi:
“Buradaki ahlaki sorun, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Binali Yıldırım ile görüşmemesi. 11 Haziran’da CHP adayı, Binali Yıldırım’ın soruları istediğini açıkladı. Bunu hem İsmail Küçükkaya hem ben hem Engin Altay yalanladı. İddiadan sonra moderatörün artık kimseyle görüşmeyeceğine dair açıklamaları oldu. 12 Haziran günü ‘İsmail Küçükkaya ile bir toplantı yapalım’ dedik. Toplantıda ne konuştuk? Kaç soru, 15 soru 3 dakika, 3 özel soru ikişer dakika. Bir çerçeve oluşturmanız gerekiyor. İsmail Küçükkaya, toplantıda ‘Adaylarla sadece telefonla görüşeceğim’ dedi. Oysa bir gün sonra İmamoğlu ile görüşmüş. Bu görüşmeden Engin Bey’in de bilgisi yok.”
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