Görüş izni

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İstanbul Gazi Mahallesi’nde 8 ay önce kendisini sürekli döven ve öldürmekle tehdit eden eşi Cihangir Işık’ı (39) av tüfeğiyle öldüren annesi Aylin Işık (26) tutuklandıktan sonra 4 yaşındaki oğlu D., çocuk yurduna yerleştirildi.
Ardından Yalova’da yaşayan babaannesine verildi. Amcası, halası ve babaannesi, çocuğun velayetini alabilmek için dava açtı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aylin Işık, nisanda oğlunu yanına aldı. Gaziosmanpaşa 4. Aile Mahkemesi’nde görülen velayet davasının ilk duruşmasına davacı Yazgülü Işık, Bedri Sinan Işık ve taraf avukatları katıldı. Mahkemenin talebi üzerine 15 Mayıs’ta yapılan fiziki muayenesinde D.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Mahkeme, çocuğun babasının ailesiyle ayda 1 kez 45 dakika görüşmesine karar verdi. Karara göre D., halası, babaannesi ve amcasıyla her ayın ilk haftası Perşembe günü saat 14.15 ile 15.00 arasında açık görüşte bir araya gelecek. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nden asıl dosyanın evrakı istenirken, ayrıca Eyüp Devlet Hastanesi’nden de Aylin Işık’ın tedavi evraklarının istenmesine karar verdi.
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