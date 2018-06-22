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    Görür görmez dünyası başına yıkıldı! 'Allah'ım hangisine koşayım...'

    MANİSA (AA)
    22.06.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sürüsünün tamamının telef olduğunu gören kişi, hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sürüsünün tamamı telef olan İsmail Koç, ölen hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

    Üçavlu Mahallesi Mağara Tepe mevkisinde çobanlık yapan Levent Şermen, otlattığı hayvanların yağmurdan ıslanmaması için çam ağacının altına sığındı.

    Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 106 kıl keçisinden oluşan sürünün tamamı telef oldu.

    Çoban Şermen, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, çeşmeye su içmeye gittiğini, sürünün sesinin bir anda kesildiğini, her şeyin bir anda olduğunu söyledi.

    HAYVANLARININ ARDINDAN AĞIT YAKTI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sürünün sahibi İsmail Koç, telef olan keçileri görünce sinir krizi geçirdi.

    Hayvanlarına sarılarak ağlayan Koç, "Allah'ım hangisine koşayım." diye ağıt yaktı.

    Koç'u, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

    Hayvanlar kepçe yardımıyla kazılan çukura gömülecek.

    Görür görmez dünyası başına yıkıldı Allahım hangisine koşayım...

    Etiketler: telef olan keçiler , ağladı , son dakika , haberler
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