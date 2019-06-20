Görüntülerin sızması vahim

“(İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu’nun otelde buluşması) Bildiğim kadarıyla İsmail bey, iki tarafla da görüşeceğini söylemişti. (Görüntülerin sızması) Bu demokrasi açısından vahim bir şey. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder konumdalar. İkincisi devletin istihbarat kanallarından bir kısmının siyasal iktidara çalışmış olması. İki tarafla da görüşmüş, tek tarafla görüşmüş olsa etik değildir diyebilirdim. Dolayısıyla ahlaki olan, bu tartışmanın kamuoyu önünde olmasıdır. Ahlaki olmayan ise telefon ve yüz yüze yapılan görüşmelerin gizli bir görüşme yapılıyor gibi; otelden alınan kameralarla devletin istihbarat örgütünün bir bölümünün siyasal iktidara hizmet etmesi.

VALİ’NİN KUMPASI: (Ordu valisiyle VİP tartışması) Vali daha VİP’in kapısında bir uyarı yapsaydı bu iş baştan çözülürdü. Kimse de ısrarcı olmazdı. Yarısını geçirip yarısını geçirmemek, bu vali tarafından yapılan bir kumpas aslında. Devletin değil iktidarın valisi. Binali Bey giderken bırakın VİP, apronda bile uğurlama ekipleri var.

(Erdoğan’ın ‘Ordu Valisi’nden özür dilemezse o makama gelemez’ sözleri) Onu, o makama getirecek olan Erdoğan olsa anlamı olurdu. Bir, niye özür dileyecek? İkincisi, onu o makama getirecek olan milli iradedir. Hiçbir güç milli iradenin üstünde değildir.

ERKEN SEÇİMİ DOĞRU BULMUYORUM: (23 Haziran seçimi sonucu Türkiye’yi erken seçime götürür mü?) Türkiye’nin ciddi sorunları var. Halk da seçimden bıktı. Bu seçim de gereksizdi. Bir erken seçimi Türkiye açısından doğru bulmuyorum.

PİREYE KIZIP YORGAN YAKILMAZ: (ABD’yle S-400 krizi) Türkiye bölgenin en güçlü devleti olarak hava savunma sistemini güçlendirmek zorundadır. Bu S-400’le mi olur, başka bir şey mi olur ama Türkiye endişe taşımayacak şekilde kendisini güçlendirmek zorunda. Türkiye, Avrupa Parlamentosu, AB’de, NATO ittifakında kendi gücünü hissettirebilir. Kararlar da oybirliği ile alınır. Pireye kızıp yorgan yakmaya gerek yok.

SAYIŞTAY’IN RAPOR AÇIKLAMASI: Sayıştay’ın yaptığı açıklama yanlıştı. Sayıştay, raporu internet sitesine koymuş herkes bakacak zaten. Sayıştay’ın özel bir açıklama yapması siyasal baskı nedeniyle.”