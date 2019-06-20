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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Görüntülerin sızması vahim

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Görüntülerin sızması vahim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geldiği program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya’nın İmamoğlu ile buluşmasını yorumlarken “İki tarafla da görüşmüş, tek tarafla görüşmüş olsa etik değildir diyebilirdim. Görüntülerin sızması vahim” dedi. Kılıçdaroğlu, T24’te Murat Sabuncu’nun gündeme ilişkin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

 “(İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu’nun otelde buluşması) Bildiğim kadarıyla İsmail bey, iki tarafla da görüşeceğini söylemişti. (Görüntülerin sızması) Bu demokrasi açısından vahim bir şey. Birincisi otel yöneticileri siyasi iktidara hizmet eder konumdalar. İkincisi devletin istihbarat kanallarından bir kısmının siyasal iktidara çalışmış olması. İki tarafla da görüşmüş, tek tarafla görüşmüş olsa etik değildir diyebilirdim. Dolayısıyla ahlaki olan, bu tartışmanın kamuoyu önünde olmasıdır. Ahlaki olmayan ise telefon ve yüz yüze yapılan görüşmelerin gizli bir görüşme yapılıyor gibi; otelden alınan kameralarla devletin istihbarat örgütünün bir bölümünün siyasal iktidara hizmet etmesi.

VALİ’NİN KUMPASI: (Ordu valisiyle VİP tartışması) Vali daha VİP’in kapısında bir uyarı yapsaydı bu iş baştan çözülürdü. Kimse de ısrarcı olmazdı. Yarısını geçirip yarısını geçirmemek, bu vali tarafından yapılan bir kumpas aslında. Devletin değil iktidarın valisi. Binali Bey giderken bırakın VİP, apronda bile uğurlama ekipleri var.

(Erdoğan’ın ‘Ordu Valisi’nden özür dilemezse o makama gelemez’ sözleri) Onu, o makama getirecek olan Erdoğan olsa anlamı olurdu. Bir, niye özür dileyecek? İkincisi, onu o makama getirecek olan milli iradedir. Hiçbir güç milli iradenin üstünde değildir.

ERKEN SEÇİMİ DOĞRU BULMUYORUM: (23 Haziran seçimi sonucu Türkiye’yi erken seçime götürür mü?) Türkiye’nin ciddi sorunları var. Halk da seçimden bıktı. Bu seçim de gereksizdi. Bir erken seçimi Türkiye açısından doğru bulmuyorum.

PİREYE KIZIP YORGAN YAKILMAZ: (ABD’yle S-400 krizi) Türkiye bölgenin en güçlü devleti olarak hava savunma sistemini güçlendirmek zorundadır. Bu S-400’le mi olur, başka bir şey mi olur ama Türkiye endişe taşımayacak şekilde kendisini güçlendirmek zorunda. Türkiye, Avrupa Parlamentosu, AB’de, NATO ittifakında kendi gücünü hissettirebilir. Kararlar da oybirliği ile alınır. Pireye kızıp yorgan yakmaya gerek yok.

SAYIŞTAY’IN RAPOR AÇIKLAMASI: Sayıştay’ın yaptığı açıklama yanlıştı. Sayıştay, raporu internet sitesine koymuş herkes bakacak zaten. Sayıştay’ın özel bir açıklama yapması siyasal baskı nedeniyle.” 

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