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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
05.03.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

'İzleyince çok kötü oldum, gülerek fotoğraf paylaşıyorlar'

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'İzleyince çok kötü oldum, gülerek fotoğraf paylaşıyorlar'

Antalya’da sınıfta darp edilen kız eğitimine başka bir okulda devam edecek. 9 öğrencinin saldırısına uğrayan kız öğrenci, okul içindeki görüntülerin ortaya çıkmasıyla o anları yeniden yaşadı.

Antalya'da eğitim gördüğü Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9 öğrencinin saldırısına uğrayan kız, okuldaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla o anları yeniden yaşadığını ve halen çok korktuğunu söyledi. Kız öğrenci, güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle eğitimine başka bir okulda devam edecek.

Antalya’nın Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini basıp Y.S.P. (16) ile G.M,’yi (16) sınıfta darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içindeki görüntüleri ortaya çıktı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin Y.S.P. (16) ve G.M,’nin (16) sınıfının önüne gelerek bekledikleri yer alırken, okul zilinin çalmasıyla kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin sınıfa girdiği ve grupla birlikte gelen erkek öğrencilerin sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştıkları gözlendi. Görüntülerin devamında olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor ve ardından Y.S.P ve Gülşen M'nin öğretmenleriyle beraber sınıftan çıkarak saldırgan öğrencilerin peşinden koştuğu görülüyor.

"O ANLARI YENİDEN YAŞADIM"

Okulundan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade eden Y.S.P, "Kamera kayıtlarını izleyince çok kötü oldum. Serbest bırakılmaları kötü oldu. Sosyal medyada gülerek fotoğraf paylaşıyorlar. Keşke serbest bırakılmasalardı. Görüntüleri izleyince o anı yeniden yaşamış gibi oldum, çok kötüydü. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Ama yeni okulumda da her şey güzel olacak" ifadelerini kaydetti.

Y.S.P, arkadaşını koruma adına başına bunların geldiğini belirterek, "Görüntüler beni çok üzdü, bütün olayları tekrar yaşadım" dedi.

"SEVİNİRKEN ÜZÜLDÜK"

Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra açıklamalarda bulunan baba Çağdaş P, "Kızımı darp eden öğrenciler serbest bırakıldı. Yaklaşık 15 gündür ben kızımı okula gönderemiyorum. Yeni okulu bugün onaylandı, Kızım yarın o okuluna başlayacak. Kızımın yeni okuluna başlamasının sevinci vardı ama o görüntüleri izleyince yeniden acı çektik. Aile olarak okulda böyle bir saldırı nasıl olur, okul yönetimi ne yapar diye düşünüyoruz. Okula konuşmaya gittiğimizde öğretmenler bizim kızımızı suçluyor. Okulda bile saldırıya uğradık. Kaymakamlık gerekeni yapacağını söyledi. Okuldan dışarı atıldık" dedi.

"KARŞIMIZDAKİLER ÇETE"

Olayın bir kavgadan daha ileri olduğunu dile getiren Çağdaş P, "Planlanmış, çete halinde, kızımın dışarı çıkması engellenmiş, dışarıda bekleyen bir araba bile vardı. Hukuki süreci takip ediyoruz. Kızımın tekrar saldırıya uğramasından korkuyoruz. Karşımızdakiler öğrenci değil. Öyle bir hırs ve heyecan var ki, sınıfa kapatılıp iki öğrenciye saldırılıyor. Kızım yeni okuluna zorda olsa alışacak. Psikolojik destek bile alıyor" diye konuştu.

Sınıfı böyle basmışlar
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