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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
06.10.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Görüntüler tepki çekmişti... Karar verildi!

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Mersin'de sitede çıkan tartışmada küçük çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki sitede oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı.
Tartışma ailelerin de müdahil olmasıyla büyüdü, ihbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları ayırdı.

Olay sırasında N.K. isimli site sakininin, 5 yaşındaki Suriye uyruklu ve Ürdün vatandaşı A.K'ye tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.

EV HAPSİ CEZASI ALDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K'ye sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Balkondan çekildiği sanılan sosyal medyadaki görüntülerde iki kadının, çocuklar yüzünden tartışması yer alıyor.
Kayıtların devamında olay yerine gelen N.K'nin, bir çocuğa sertçe tokat atarak yere düşürdüğü ve çocuğun ablasını itekleyerek siteden kovmaya çalıştığı görülüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medyada "bir erkek şahsın Ürdünlü çocuğa tokat attığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Türk ve Ürdünlü 4 çocuğun bir sebepten dolayı kavga ettiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk çocuklardan birinin dişi kırılmış, diğeri ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanmıştır. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babası olan N.K, sosyal medyada da görüldüğü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak yere düşürmüş, yerde de ayağıyla iteleyerek yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Ayrıca Ürdünlü çocuğun ablasını da omzundan iki kez iteklemiştir. Ürdünlü çocuğa şiddetli sekilde vurarak yere düşmesine sebebiyet veren N.K, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan'ın talimatıyla gözaltına alınmıştır."

AİLE VE ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLECEK

Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuğa ve ailesine psikolojik destek verileceği öğrenildi.

Bu arada, Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya ve Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim aileyi ziyaret ederek, küçük çocukla yakından ilgilendi.

Topkaya, çocuğun şiddetten dolayı uğradığı travmayı atlatabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Şu anda bir sıkıntının olmadığını dile getiren Topkaya, "Ailemizle beraberiz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Devlet olarak ailemizin her zaman yanındayız." dedi.

Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim de ailenin yanında olduklarını kaydetti.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Aile sınır dışı edildi, edilecekti" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Yetim, "Ailenin yasal kalışı bulunmaktadır. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ailemiz zaten mağdur durumdadır. Ailemizin yanındayız ve destekçisiyiz." diye konuştu.

"YAŞANAN DURUMDAN TÜRKİYE SORUMLU DEĞİL"

Çocuğun babası Trad Oqlah Faraj Al Khaıdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında site dışında olduğunu söyledi.

Çocuğunun darbedilmesiyle ilgili kendine görüntü geldiğini anlatan baba Khaıdı, şunları aktardı:

"Siteye geldim. Bahçede kalabalık vardı. 'Neden çocuğuma vurdun' demeye kalmadan çocuğumu darbeden kişi tarafından ben darbedildim. Biz şikayetçi olduk. Yaşanan durumdan Türkiye sorumlu değil. Bir kişi yüzünden bütün ülkeyi sorumlu tutamayız. Türk vatandaşları ve Ürdün vatandaşları kardeştir."

Ailenin avukatı Hibe Gökalp de dün gece site içerisinde yaşanan tartışma sonrasında üzücü bir olayın meydana geldiğini kaydetti.

Konuyla ilgili şikayetçi olduklarını belirten Gökalp, "Yasal sürecin takipçisiyiz. Konuyla ilgili basında ailenin sınır dışı edildiğine dair bilgiler yer alıyor. Böyle bir şey konu söz konusu değildir. Çocuk, yaşadığı olay nedeniyle siteye ve eve gelmek istemiyor. Psikolojisi yaşanan olaydan dolayı etkilenmiştir. Hukuki anlamda takipte olacağız." diye konuştu.

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