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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.08.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar

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Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü düzenlenen operasyondan dakikalar önce Kandilli'deki villasından kaçan Adnan Oktar'ın o görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in örgüte ait villanın gizli geçidinden hızla kaçtıkları ve kapıda bekletilen lüks araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları görülüyor. Aynı geçitten örgüt mensubu başka kadın ve erkeklerin de geçtiği belirlenirken örgüt mensuplarının elindeki çantalar dikkat çekiyor.

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  • Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
  • Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
  • Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
  • Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah 06.00 sıralarında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon düzenlenmişti. Operasyonu Kandilli'deki villasına kurdurduğu kamera düzeneği sayesinde dakikalar önce öğrenen örgüt elebaşı Adnan Oktar ise bulunduğu villadaki gizli bir geçit sayesinde polislerden ilk etapta kaçmıştı.

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar

Oktar, ekiplerin titiz çalışması sonucu örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile birlikte yakalanmıştı. Yakalandıklarında üzerinden yüklü miktarda döviz çıkmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülerine ilk kez ulaşıldı. Görüntülerde Kandilli'deki villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçidin olduğu görülüyor. Bu gizli çıkış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Görüntülerde ayrıca başka örgüt mensubu kadınların da o yolu kullandıkları anlaşılıyor.

Polis baskınından kaçan Oktar'ın saat 05:22'de kaçış güzergahının bittiği yerde beklettiği lüks aracına bindiği, buradan hızla ayrıldığı görülüyor. Oktar'ın kaçış anında gergin, sinirli ve yüzünün asık olduğu görülürken örgüt mensubu 'kedicik' olarak lanse edilen kadınların ise çantaları dikkat çekiyor.

ELLERİNDEKİ ÇANTALAR DİKKAT ÇEKTİ

Oktar'ın televizyon kanalı A9'da katıldıkları programlarda yüzlerindeki makyaj ve kıyafetlerinden eser kalmayan örgüt mensubu kadınların gizli yoldan kaçtıkları esnada spor giyimleri de göze çarpıyor. Kaçış için hızla hazırlandıkları anlaşılan örgüt mensuplarının ellerindeki valizlerle hızla villadan ayrıldıkları gözleniyor.

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar



24 SAAT ARAÇ BEKLETİYORDU

Bilindiği gibi yapılan çalışmaların ardından bu gizli yolun detayları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı 24 saat Üsküdar'daki villasında ve Kandilli'deki villasında birer araba, sahilde ise bir tekne bekletiyordu. Oktar, kimsenin henüz binmediği ve kimsenin bilmediğini düşündüğü arabayla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalandı. Kaçış anı için 2 para dolu çanta hazırda beklettiği belirtilen Oktar'ın yakalandığında da yanında 40 bin dolar ve bir çanta dolusu döviz ele geçirilmişti.

Görüntüler ilk kez ortaya çıktı... Gizli geçitten böyle kaçmışlar


Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon sonucunca aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyesi 226 şüpheli hakkında hazırlanan yaklaşık 4000 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Adnan Oktar tutuklandı
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