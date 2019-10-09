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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI-Özden ATİK/ İSTANBUL (DHA)
09.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kızına işkence yapan baba tutuklandı

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19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan baba tutuklandı. Bu arada kızına işkence yapan Muzaffer A.'nın 4 günde ikinci kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Muzaffer A.nın 5 Ekim'de de kızının şikayetçi olması üzerine gözaltına alındığı ancak nöbetçi savcının verdiği talimat sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Tuğba A. babasının evlerinde kendisini darp ettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine dün kızana işkence yapan baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baba Muzaffer A. hakkında çıkartılan yakalama kararı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muzaffer A.'yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı.

"BANA VURMASINI HAZMEDEMEDİM"

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan baba Muzaffer A., ilk önce kızının kendisine vurduğunu bunu hazmedemediğini kendisini kaybederek kızını dövmeye devam ettiğini söylediği öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ki ifadesi tamamlanan Muzaffer A. adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı. 

BABASI TARAFINDAN İŞKENCE GÖREN KIZ İLE İLGİLİ BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A. tarafından şiddet gören Tuğba A. ve engelli annesinin durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." denildi. 

Genç kıza işkence yapan cani baba gözaltında
Genç kıza işkence yapan cani baba gözaltında!

 

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