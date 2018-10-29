Şoförün cevabı şoke etti! "Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞoförün cevabı şoke etti! "Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?"
GeriGündem Şoförün cevabı şoke etti! "Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
29.10.2018 - 18:32, Son Güncelleme:

Şoförün cevabı şoke etti! "Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şoförün cevabı şoke etti! "Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?"

Kayseri’den İzmir’e yolcu taşıyan otobüs, Aksaray’da arızalandı. Otobüsteki 28 yolcu iddiaya göre, götürüldükleri bir tesiste aracın tamir edilmesini bekledi. Mağdur olan yolcuların şikayetlerini ilettikleri otobüs şoförü Zeydi K. "Ne yapalım, sizi tesise getirdik. Nereye götüreyim, evime mi götüreyim" diye cevap verdi. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları ise 8 saat bekleyip, araç tamir edildikten sonra yoluna devam etti.

Kayseri’den İzmir’e gitmek için yola çıkan Zeydi K. (46) yönetimindeki 34 BK 8324 plakalı otobüs marş dinamosundaki arıza nedeniyle, saat 02.00 sıralarında Aksaray’a 30 kilometre kala yolda kaldı. İddiaya göre, otobüs, yolcular tarafından itilerek çalıştırıldı ve Aksaray’a kadar geldi. 28 yolcunun bulunduğu otobüs, Aksaray Karasu Kavşağı’nda bir tesise getirilerek park edildi. Otobüsteki arızanın giderilmesi için tamirci çağrıldı. Uzun süre bekledikleri için rahatsız olan yolcular, otobüs şoförü Zeydi K.’ye şikayetlerini iletti. Zeydi K. ise yolculara "Ne yapalım, sizi tesise getirdik. Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?" diye cevap verdi. Bunun üzerine yolcular polis çağırdı. Aracın tamir edileceğinin öğrenilmesi üzerine kimse şikayetçi olmayınca polis tesisten ayrıldı. Bazı yolcular yola kendi imkanlarıyla devam etti, bazıları ise otobüsün tamir edilmesi için iddiaya göre 8 saat bekledi. Tamircinin çalışması sonucu otobüsteki arıza giderildi. Yolcular, tamir edilen otobüse binerek yola devam etti.

Yolcu otobüsü firmasının Aksaray’daki yetkilileri ise gecikme yaşandığını kabul ederek, bunun nedeninin tamir maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

’OTOBÜSÜ İTEREK TEKRAR ÇALIŞTIRDIK’

Saatlerce beklediklerini ve mağdur olduklarını söyleyen yolculardan Süleyman Koç, "Otobüse Kayseri’den binip İzmir’e gidecektim. Aksaray’a 30 kilometre kala araç arıza verdi. Biz de içindeki yolcularla birlikte aracı iterek tekrar çalıştırdık ve birkaç kilometre gittikten sonra yine aynı arızayı verdi. Tamirci ayarladık ve buraya kadar geldik. Ben firma yetkililerini 2 kez aradım, 4-5 kez arayanlar var. Bize ne bir yemek ne de kalacak bir yer verdiler. Bunlar bizim haklarımız. Ama hep bize ’Biz size döneceğiz’ diyorlardı. 8 saat içinde buraya bir araç getiremediler" diye konuştu.

Yolculardan Nihan Eskitaş ise "Bizi en azından otogara götürseler ve mağduriyetimizi giderseler iyi olurdu. Biz başka firmalardan kendimiz evimize kendi imkanlarımızla da giderdik. Şu anda bize hiçbir açıklama yapmadılar, gece de çok üşüdük" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (29.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

İlber Ortaylı: Atatürk’ün hayalindeki ülkeyi anlattı

Akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

5 metreden alt yola böyle çakıldı