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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.05.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Görülmemiş olay! Veresiye aşk defterini toprağa gömdü

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Görülmemiş olay! Veresiye aşk defterini toprağa gömdü

Antalya’da çok ilginç bir olay yaşandı. Evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını iddia eden ve bu paraları tek tek deftere işleyen adam, aşka tövbe edip defteri evinin bahçesine gömdü

Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 63 yaşındaki Nasuh Özer, aşka tövbe edip verdiği paraları tek tek işlediği ‘veresiye aşk defteri’ni toprağa gömdü. Özer, “Bu aşkta canım çok yandı. Aşkımı parasız yaşayacağım, ben gerçek aşkı arıyorum” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer’e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e iddiaya göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, iddiaya göre daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.

5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

15 Mayıs 2018’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde mahkeme, Özer’i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'ye 5 yıl hapis cezası verdi. Özer'in tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava da 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer’i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara itiraz eden Emine Ş. ile Nasuh Özer’in davası bir üst mahkemeye taşındı. Karar sonrası Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyledi. Özer, evinin bahçesindeki toprağı kürekle kazıp ‘Paralı aşka tövbe’ diyerek verdiği paraları yazdığı defteri gömdü.

Görülmemiş olay Veresiye aşk defterini toprağa gömdü
“EMİNE’DEN VAZGEÇTİM”

Emine Ş.’ye yüklü miktarda paralar verdiğini söyleyen Nasuh Özer, “Emine’den vazgeçtim. Benim paramı versin. Oturduğu evde benim paramla oturuyor. Benim param sayesinde kızını ve damadını kurtardık. Paramı yavaş yavaş ödesin. Eğer ‘vermiyorum’ diyorsa ben zorla alacağım. Cezayı yedi ama olsun. Ben yine de kendisinden parayı istiyorum” dedi.

“BU AŞKTA CANIM ÇOK YANDI”

"Aşk defterini toprağa gömdüm" diyen Özer, bundan sonraki süreçte gerçek aşkı aradığını söyledi. Özer şöyle devam etti:

“Parayla yapmayacağım. Aşkımı parasız yaşayacağım. Parayla olanı deftere gömdüm. Gömsem de yine paramı alacağım, ama aşkı gömdüm. Bu aşkta canım çok yandı. Paralı aşka tövbeliyim. Biri bana, ‘ben seninle evleneceğim karşılığında sana para vereceğim’ dese istemiyorum. Aşık olsam bile istemiyorum. Ben gerçek aşkı arıyorum. Paramı değil, beni seven birisini arıyorum.”

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