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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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VAN (AA)
22.08.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi 

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Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi 

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturma ve kovuşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle 2 iddianame düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.     

HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde kentte işlediği iddia edilen suçlarla ilgili TBBM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezleke dosyaları, Ertan'ın, belediye başkanı seçildikten sonra dokunulmazlığının kalkmasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı.     

Başsavcılık, dokunulmazlığı sona eren Ertan'ın, çeşitli tarihlerde Van'da katıldığı etkinlik ve programlarda söylediği sözler ve dağıttığı bildirilerle ilgili yürüttüğü soruşturmaları tamamladı.     

Düzenlenen 2 iddianamede, Ertan'ın terör örgütünün propagandasını yaptığı, etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği belirtilerek, "terör örgütü propagandası yapmak", "2911 sayılı kanuna muhalefet" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.     

Ertan'ın, eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 17 Kasım 2016'da 300 kişiyle belediye binası önünde toplandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "Kürdistan faşizme mezar olacak" şeklinde sözler kullanarak terör örgütünün propagandasını yaptığı aktarıldı.     

Ayrıca Van Valiliğinin 10 Kasım 2016'daki yasaklama kararına rağmen Ertan'ın, düzenlenen izinsiz yürüyüşe katılarak basın açıklaması yapmaya çalıştığı bildirilen iddianamede, şüphelinin 2911 sayılı kanuna muhalefet ettiği vurgulandı.     

İddianamede, toplanan deliller kapsamında, Ertan'ın kanuna aykırı gösteri ve yürüyüş düzenleme, yönetme ve hareketlere katılma suçunu işlediği kaydedildi.     

Şüphelinin kullandığı sözlerin Yargıtayın ilgili ceza dairelerinin kararlarında suç olarak kabul edildiğine yer verilen iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:     

"Ertan'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu niteliğindeki sözleriyle, fikir ve eylem birliği içinde olaylara müdahil olduğu, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen yürüyüş ve basın açıklaması yapmakta ısrar ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin sözleri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmediği, Valiliğin yasaklama kararına rağmen basın açıklaması yapmakta ısrar ettiği, bu nedenle atılı suçları işlediği anlaşıldığından, ilgili sevk maddeler uyarınca cezalandırılması talep olunur."     

PKK'LI TERÖRİSTLERİ YÜCELTMİŞ     

İddianamede, 2 Mart 2017'de HDP il başkanlığınca "Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması" öncesinde Ertan ile beraberindeki 50 kişinin kent merkezinde bildiri dağıttığı belirtildi.     

Bildirilerde yer alan, "Ekin Van şahsında kadın bedeninin teşhir edilmesine, Remziye Bor şahsında kadın katliamına dur demek için hayır diyoruz" şeklindeki sözler üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, şöyle denildi:     

"Bildiride adı geçen 'Ekin Van'ın 10 Ağustos 2015'te Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terörist Kevser Altürk, Remziye Bor'un da 19 Nisan 2016'da Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede ölen terörist olduğu belirlenmiştir. Ertan'ın suç tarihinde dağıttığı bildirilerin değerlendirmesinde içeriklerinin bölücü terör örgütü mensuplarının yüceltildiği anlaşılmıştır."     

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