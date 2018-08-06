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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.08.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Gördü, yıkıldı: İşte babam burada

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Gördü, yıkıldı: İşte babam burada

Antalya’nın Kemer ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerine gelen vatandaşın, babasının cesedini fark ettiği anlar yürekleri sızlattı.

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  • Yayla dönüşü dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı
  • Yayla dönüşü dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı
  • Yayla dönüşü dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı
  • Yayla dönüşü dereye uçtular: 1 ölü, 3 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kemer’in Beldibi Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Talih (72), hafta sonunu eşi Aysel Talih (72), kızı Asiye Sireli (42), damadı Osman Sireli (48) ve torunu Sümeyra Sireli (9) ile birlikte Konyaaltı’na bağlı Üçoluk Mahallesi’ndeki yayla evlerinde geçirdi. Aysel Talih yayla evinde kalırken, Süleyman Talih ve diğerleri Osman Sireli’nin kullandığı 07 NCC 08 plakalı kamyonetle Beldibi Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere yola çıktı.
Aileyi taşıyan kamyonet, Kemer’e bağlı Kuzdere Mahallesi’nin Kesme Boğazı mevkiindeki son viraja geldiğinde iddiaya göre frenlerin tutmaması üzerine dere yatağına yuvarlandı. Süleyman Talih, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Osman Sireli, eşi Asiye Sireli ve kızı Sümeyra Sireli yaralandı.

Kaza yerine 112 Acil servis sağlık ekibi, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye acil kurtarma ekibi Süleyman Talih’in cesedini kaportası ezilen aracın içinden çıkarırken, yaralılar da ambulanslarla Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"İŞTE BABAM ORADA"

Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen Mehmet Talih (46), jandarmadan yaralı olduğunu duyduğu babasının nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, bir yandan da elindeki cep telefonunun feneriyle dere yatağını inceledi. Kaza yapan aracın yanındaki ceset torbasını fark edince “İşte babam burada” diye gözyaşlarına boğulan ve cesedin bulunduğu yere inmeye çalışan acılı evladı jandarma güçlükle ikna edebildi. Jandarmalar, Talih'i teselli ederek olay yerinden uzaklaşmasını sağladı ve çalışmalarına devam etti.

Jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Cenaze İşleri Müdürlüğü ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Süleyman Talih’in cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi Morgu’nda nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin yaptığı inceleme ve rapor hazırlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Sürücü Osman Sireli, jandarma karakolunda kazayla ilgili ifade verdi.

Vinç yardımıyla dere yatağından çıkartılan kamyonet, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından yediemin otoparkına çekildi.

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