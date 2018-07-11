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    Gömüldü ve sıçradı

    İSMAİL SAYMAZ
    11.07.2018 - 22:04 | Son Güncelleme:

    Çorlu’da 24 yolcunun can verdiği ve 341’inin yaralandığı tren kazasıyla ilgili savcıya ifade veren makinist Suat Şahin, “Raylardan geçerken bir anda tren yere gömüldü ve sıçrama yaptı” dedi. Hareket etmeden önce olağan dışı durum bildirimi gelmediğini, raylardaki toprak göçmesi gibi bildirimin yol bekçilerinin görevi olduğunu belirten Şahin’in ifadesi şöyle:

    Gömüldü ve sıçradıİLK SEFER SORUNSUZ GEÇTİ

    “8 Temmuz’da saat 08.40’da İstanbul Halkalı’dan makinist Halil Altınkaya ile birlikte treni hareket ettirdik. Son istasyon Uzunköprü’ye saat 12.02’de vardık, yolcuları indirdik. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra saat 15.40’da Halkalı’ya gitmek için yola çıktık. 17.00 sıralarında demiryolunun 162’nci kilometresinde tren yere gömüldü ve sıçrama yaptı. Hemen treni durdurduk ama kaza meydana geldi.

    Yola çıkarken, bir kısıtlama bilgisi yoktu. Sorun olduğunda riskli bölgelerde hız sınırlaması olabileceği gibi trafik kontrol sistemi kırmızı sinyal vererek, geçiş izni vermemektedir. Tarafımıza olağan dışı bilgi gelmemiştir. Menfezle ray arasındaki toprak boşalmasını sistem bilgisi olmadan bilmemiz mümkün değil, bu kontrolü yol bekçisi yapar. Bakım ve zemin etüdü çalışmaları da diğer görevlilerce yapılır.

    Gömüldü ve sıçradı

    ÜZERİNDE FARK ETTİK

    Treni durdurmak için sert bir fren atmam doğru bir harekettir. Çünkü en hızlı ve en güvenilir şekilde durdurma yöntemlerinden birisi budur. Sıkıntıyı üzerinden geçerken fark ettik. Ancak treni durdurma mesafesi 700-1000 metre arasındadır. Kazaya sebebiyet verecek başka bir etken olamaz. Çünkü rayın altı yağış nedeniyle oyulmuş ve üzerinden geçen trenin ağırlığı neticesinde kaza oluşmuştur.”

    Etiketler: gazetehaberleri , çorlu
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