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    Göller Yöresi'nin kuşlarını foto safariyle görüntülediler

    AA
    16.05.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Göller Yöresi'nin kalbi Burdur'da Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Foto Safari"de 175 kuş türü fotoğraflandı. "Foto Safari"ye katılan kuş gözlemcilerinin kamuflaj için seçtikleri giysiler dikkati çekti.

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) doğa ve kuş gönüllüleri topluluğunun düzenlediği etkinliğe 100'ü aşkın kuş fotoğrafçısı katıldı.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Fotoğraf tutkunları, sabahın ilk ışıklarıyla araçlarına binerek doğal sulak alanlara hareket etti.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler"Foto Safari"ye katılan kuş gözlemcilerinin kamuflaj için seçtikleri giysiler dikkati çekti. Katılımcılar belirlenen 7 parkurda 3 gün süreyle en nadir görülen kuşları fotoğraflamak için birbirleriyle yarıştı.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntüledilerDoğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın oluşturduğu tabiat turizmi master planları kapsamında "foto safari" etkinliği düzenlediklerini söyledi.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Amaçlarının Göller Yöresi'nin önemine, sulak alanların ve göllerin doğal yaşamdaki yerine dikkati çekerek insanlara tanıtmak olduğunu ifade eden Kamil, "İnsanlarda farkındalık oluşturarak sulak alanları sağlıklı habitatlar olarak gelecek nesillere ulaştırmak adına bu faaliyeti gerçekleştirdik." dedi.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Kamil, Türkiye'de 5 binin üzerinde üyesi ve binlerce takipçisi bulunan TRAKUS üyesi fotoğraf sanatçılarıyla programı düzenlediklerini, safarinin Burdur Yarışlı, Çorak, Karataş, Salda gölleri, Kumluca sazlığı ve diğer kuş topluluklarının görüldüğü alanlarda gerçekleştiğini kaydetti.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Kızılşahin, arı, leylek, flamingo ve çinte ilk 5'te

    Katılımcıların bölgede yaşayan 280 kuş türünden 175'ini fotoğrafladıklarını belirten Kamil, şunları kaydetti:
    "Burdur kuş türü bakımından oldukça zengin bir popülasyona sahip. Ülkemizde görülen 483 kuş türünün yüzde 58'ine yakını Burdur'da yaşıyor. Katılımcılar bu türlerden 175'ni fotoğrafladı. Etkinlikte en çok görülen ilk 5 kuş türü içinde ise kızılşahin, arı kuşu, leylek, filamingo ve tarla çintesi oldu. Gelen katılımcılar Burdur'un doğasına hayran kaldılar. Ayrıca etkinlik kapsamında çeşitli kategorilerde fotoğraf yarışmaları yapıldı, dereceye girenlere ödülleri verildi. TRAKUS topluluğunun takipçileri de foto safari etkinliği takip ettiklerinden bölgemizi hem yurt içinde ve hem de yurt dışında tanıtmayı imkanı yakaladık."

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Foto safari için İstanbul'dan gelen sigortacı Korhan Ürgüp, 2010 yılından beri kuş fotoğrafçısı olduğunu belirterek Burdur'daki sulak alanlarda nadir görülen kuş türlerinin olduğunu ifade etti.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Kuş fotoğrafçılığının keyifli bir hobi olduğunu anlatan Ürgüp, "Burası Göller Yöresi olarak geçiyor, çok güzel bir doğası var. Bölge, kuş popülasyonu bakımından da gayet canlı. Bunları fotoğraflamak ve gözlemlemek için buradayız. Şu ana kadar yaklaşık 35 tür kuş gördüm." diye konuştu.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Elektrik Mühendisi Aykut Bal da yaklaşık 8 yıldır fotoğraf çektiğini belirterek, kuşların ve kelebeklerin doğayı sevdiren önemli figürler olduğunu ifade etti. Bal, "İnsanlar doğadaki bu güzelliklerin farkında olurlarsa doğayı daha güçlü bir şekilde koruyacaklar. Çünkü doğada ciddi bir deformasyon var. Elimizdeki bu güzellikleri kaybetmemek için doğaseverlerin katkıları gerekiyor. Doğa fotoğrafçılığı da buna katkı sağlayan bir etken." dedi.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Kuş fotoğrafçıları arasında lakabının "Dede" olduğunu söyleyen 70 yaşındaki Cevat Kopanoğlu, 13 yıldır kuş fotoğrafı çektiğini, kuşları fotoğraflamak için zaman zaman doğada kendini kamufle ettiğini anlattı.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler
    Etkinliğe Isparta'dan katılan doktor Mehmet Tığdemir de kuş fotoğrafçılığı sayesinde yorgunluğunu attığını, doğa ile başbaşa kalmanın kendisi dinlendirdiğini dile getirdi.

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler

    Göller Yöresinin kuşlarını foto safariyle görüntülediler

    Etiketler: Dünya Göçmen Kuşlar Günü , gündem
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