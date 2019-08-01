Gölette boğulan 3 kuzenle ilgili kahreden detay! Böyle bulunmuşlar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGölette boğulan 3 kuzenle ilgili kahreden detay! Böyle bulunmuşlar...
GeriGündem Gölette boğulan 3 kuzenle ilgili kahreden detay! Böyle bulunmuşlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.08.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Gölette boğulan 3 kuzenle ilgili kahreden detay! Böyle bulunmuşlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü, hiç ayrılmadığı öğrenildi. 

Olay, dün akşam, Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR

Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilemk üzere ailelerine teslim edildi.

Gölette boğulan 3 kuzenle ilgili kahreden detay Böyle bulunmuşlar...

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Altınkaya Mahallesi'nin muhtarı Kenan Mutlucan, dereye çocukluklarından beri serinlemek için girdiklerini belirterek, "Ölen çocukların 3'ü de zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. O kayınca diğerleri de onu kurtarmak için peşine mi girdiler, bilemiyoruz. Ekipler, çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

Gölette boğulan 3 kuzenle ilgili kahreden detay Böyle bulunmuşlar...

3 çocuk gölette boğulduSamsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Denizli’de akılalmaz olay! Hem kepçeyi hem polisi kaçırdı
Kaldırımda bulduğu ayakkabı kutusundan bebek cesedi çıktı
Erzurum'da ‘gri’ listedeki terörist böyle yakalandı!
Kırklareli'ni hortum vurdu! 10 dakika sürdü, ağaçları kökünden söktü