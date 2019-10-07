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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.10.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Göle düşüp boğulan Sultan’ın annesinin feryadı yürek yaktı: Saçların uzun seni ısıtır

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Adana’da, Seyhan Baraj Gölü’ne düşüp boğulan Sultan Nur Mantaş’ın (21) cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze sırasında anne Fatma Mantaş, "Kızım gelinlik giyecektin, kefen giydin. Soğuk odalarda ne işin var. Saçların uzun seni ısıtır" diyerek gözyaşı döktü.

Olay, dün öğleden sonra, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde meydana geldi Çatalan Köprüsü’nde arkadaşı Sefa İ. ile dolaşan Sultan Nur Mantaş, henüz bilinmeyen bir nedenle 8 metre derinlikteki suya düştü. Sefa İ. arkadaşını kurtarmak için suya atladı ancak bulamadı. Durumu fark eden çevredekiler, Sefa İ.’nin de suda çırpındığını gördü. Sefa İ. iple çekilerek sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sefa İ., sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, su altı polisleri de gölde Sultan Nur Mantaş’ı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda kısa sürede Mantaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkarılan genç kızın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

’SAÇLARIN UZUN SENİ ISITIR’

Olayın ardından Mantaş’ın cenazesi otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Kızının cenazesinin bekleyen anne Fatma Mantaş, gözyaşı dökerek, "Kızım gelinlik giyecektin, kefen giydin. Soğuk odalarda ne işin var. Saçların uzun seni ısıtır" dedi. Cenaze aracına binen anneyi yakınları sakinleştirdi. Genç kızın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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