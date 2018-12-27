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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
27.12.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Gölcük’teki bungalov ve otel projesine mahkemeden durdurma kararı

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Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme proje kapsamında yapılacak olan dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin durdurulması talebini ise reddetti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi’ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017’de ihale yapıldı. İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu’nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan’ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi.

Tepkilerin ardından ihale 2 Ocak 2018 tarihinde Bolu Belediyesi encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra belediye encümeni tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda bungalov evlerin yapımına başlandı. Geçen Haziran ayında Gölcük Tabiat Parkındaki ormanlık alandaki boş bölümlerde, 25 bungalov yapıldı. Evler taş kalıplar üzerine oturtuldu.

GÖLCÜK PLATFORMU DAVA AÇMIŞTI

Gölcük Tabiat Parkı projesinin kamuoyunda duyurulmasının ardından kurulan Gölcük Platformu konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na projenin doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle dava açtı. Davada hem Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak olan 25 adet bungalov ev ve 19 odalı dağ köşkü ile teleferik hattı ile dağ kızağı projesinin reddi talep edildi.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ

Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen davada proje ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi. Proje alanını inceleyen bilirkişi heyeti raporunda yapılmakta olan evlerin mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiği gözlendiği yönünde rapor hazırlandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Gölcük Tabiat Parkına yapılan 25 adet bungalov ev ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı.

DAĞ KIZAĞI VE TELEFERİK HATTI

Mahkeme proje kapsamında içinde dağ kızağı ve teleferik hattı projesinin ise bölgeye zararı olmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurması talebinin reddine karar verdi.

Gölcük’teki bungalov ve otel projesine mahkemeden durdurma kararı

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