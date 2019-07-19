Gökova Körfezi’nde görülen köpekbalığını uzmanlar yorumladı: Balık çiftliğine geliyorlar

Gökova’da görüntülenen köpekbalığının türü Isurus Oxyrinchus

Videonun altına ise en çok ‘köpekbalıklarının zararlı olup olmadığı’ yorumları yapıldı. Uzmanlar, Türkiye denizlerinde 36 köpekbalığı türü bulunduğunu, havadaki kuş kadar köpekbalığı görmenin normal olduğunu ve insanların korkmaması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE SADECE İKİ SALDIRI

Deniz Biyologu ve Köpekbalığı uzmanı Hakan Kabasakal, videodaki köpekbalığının cinsinin halk arasında ‘Sivriburun harharyas’ olarak bilinen Isurus Oxyrinchus olduğunu söyledi. Türkiye’deki denizlerde büyükbeyaz, camgöz, çekiç köpekbalığı gibi 36 köpekbalığı türü olduğunun altını çizen Kabasakal, yırtıcı bir hayvan ile karşılaşmanın insanlarda korkuya neden olduğunu söyledi. ‘Türk sularında Köpekbalıkları’ adlı bir kitabı bulunan Kabasakal, “Havada kuş gördüğünde şaşırıyor muyuz? O zaman denizlerimizde de bu hayvanları görünce şaşırmamak gerekiyor. İnsanlar korkularıyla baş etmek için inkar etmeyi tercih ediyor. Ancak köpekbalıklarının varlığı biliniyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gazetelere baktığımızda bile bir sürü kanıt bulabiliriz. Artık varlığını yokluğunu tartışmaya gerek yok. Türk sularında 36 köpekbalığı türü ‘doğrulanmış’ olarak var. 12 tür de Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve WWF Türkiye’nin girişimleriyle avlanması yasaklandı” dedi.

Dünyada ve Türkiye’deki köpekbalığı saldırılarına ilişkin de bilgi veren Kabasakal, şöyle devam etti: “Global Köpekbalığı Saldırıları Dosyası Veri Tabanı’na göre dünyada toplam 7 bin saldırı kaydı var. Köpekbalığı saldırılarının arasında Akdeniz de var. Doğu Akdeniz’de en son 2013’te İsrail’de bir saldırı gerçekleşti. Türkiye’de de şu ana kadar saldırı kaydı sadece iki. Kıyılarımızda çok fazla balık çiftliği var. Bu da köpekbalıklarını çekiyor. 2011’de Güllük körfezinde balık çiftliğinin etrafında gezdiği görüldü. Mersin’de ton balığı çiftliğinin etrafında kum köpekbalığı yakalandı. Antalya Körfezi’nde ve Fethiye’de geçen haftalarda dört sivriburun harharyas ağlara takıldı. Köpekbalıklarının olması denizlerin de sağlıklı olduğu anlamına geliyor.”

BU YIL KIYILARA YAKLAŞTILAR

“Ben sualtında görmek için projeler ile binlerce lira harcıyorum, bazıları ise tekneden, hem de yüzeyde, görebilecek kadar şanslı” diyen Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Su Ürünleri Fak. öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Filiz ise başka bir konuya dikkat çekiyor: “İnsanların korkmasına gerek yok. Enteresan bir şekilde bu yıl sadece bu tür değil, diğer köpekbalıkları da kıyılara yaklaştılar. Üzerine detaylı biçimde eğilinmesi gereken bir konu bu. Çünkü köpekbalıkları kıyılara yaklaştıkça insan ile etkileşimleri de artacaktır.”