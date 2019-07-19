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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan OCAK
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gökova Körfezi’nde görülen köpekbalığını uzmanlar yorumladı: Balık çiftliğine geliyorlar

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Gökova Körfezi’nde görülen köpekbalığını uzmanlar yorumladı: Balık çiftliğine geliyorlar
Gökova’da görüntülenen köpekbalığının türü Isurus Oxyrinchus

Gökova Körfezi’nde çekilen bir köpekbalığı videosu sosyal medyanın gündemi oldu.

Videonun altına ise en çok ‘köpekbalıklarının zararlı olup olmadığı’ yorumları yapıldı. Uzmanlar, Türkiye denizlerinde 36 köpekbalığı türü bulunduğunu, havadaki kuş kadar köpekbalığı görmenin normal olduğunu ve insanların korkmaması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’DE SADECE İKİ SALDIRI

Deniz Biyologu ve Köpekbalığı uzmanı Hakan Kabasakal, videodaki köpekbalığının cinsinin halk arasında ‘Sivriburun harharyas’ olarak bilinen Isurus Oxyrinchus olduğunu söyledi. Türkiye’deki denizlerde büyükbeyaz, camgöz, çekiç köpekbalığı gibi 36 köpekbalığı türü olduğunun altını çizen Kabasakal, yırtıcı bir hayvan ile karşılaşmanın insanlarda korkuya neden olduğunu söyledi. ‘Türk sularında Köpekbalıkları’ adlı bir kitabı bulunan Kabasakal, “Havada kuş gördüğünde şaşırıyor muyuz? O zaman denizlerimizde de bu hayvanları görünce şaşırmamak gerekiyor. İnsanlar korkularıyla baş etmek için inkar etmeyi tercih ediyor. Ancak köpekbalıklarının varlığı biliniyor. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gazetelere baktığımızda bile bir sürü kanıt bulabiliriz. Artık varlığını yokluğunu tartışmaya gerek yok. Türk sularında 36 köpekbalığı türü ‘doğrulanmış’ olarak var. 12 tür de Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve WWF Türkiye’nin girişimleriyle avlanması yasaklandı” dedi.

Dünyada ve Türkiye’deki köpekbalığı saldırılarına ilişkin de bilgi veren Kabasakal, şöyle devam etti: “Global Köpekbalığı Saldırıları Dosyası Veri Tabanı’na göre dünyada toplam 7 bin saldırı kaydı var. Köpekbalığı saldırılarının arasında Akdeniz de var. Doğu Akdeniz’de en son 2013’te İsrail’de bir saldırı gerçekleşti. Türkiye’de de şu ana kadar saldırı kaydı sadece iki. Kıyılarımızda çok fazla balık çiftliği var. Bu da köpekbalıklarını çekiyor. 2011’de Güllük körfezinde balık çiftliğinin etrafında gezdiği görüldü. Mersin’de ton balığı çiftliğinin etrafında kum köpekbalığı yakalandı. Antalya Körfezi’nde ve Fethiye’de geçen haftalarda dört sivriburun harharyas ağlara takıldı. Köpekbalıklarının olması denizlerin de sağlıklı olduğu anlamına geliyor.”

BU YIL KIYILARA YAKLAŞTILAR

“Ben sualtında görmek için projeler ile binlerce lira harcıyorum, bazıları ise tekneden, hem de yüzeyde, görebilecek kadar şanslı” diyen Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Su Ürünleri Fak. öğretim üyesi Prof. Dr. Halit Filiz ise başka bir konuya dikkat çekiyor: “İnsanların korkmasına gerek yok. Enteresan bir şekilde bu yıl sadece bu tür değil, diğer köpekbalıkları da kıyılara yaklaştılar. Üzerine detaylı biçimde eğilinmesi gereken bir konu bu. Çünkü köpekbalıkları kıyılara yaklaştıkça insan ile etkileşimleri de artacaktır.” 

 

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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