FETÖ'den tutuklu eski generale yeni dava

Asubay Kıdemli Çavuş Gökhan Yıldırım, 7 Mart 2015 günü, görev yaptığı İzmir’in Çiğli İlçesi’ndeki 2’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yüksekten düşme sonucu şehit oldu. Kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren Yıldırım’ın cenazesi memleketi Manisa Soma’ya gönderildi.



MADEN İŞÇİSİNİN YANINA DEFNEDİLDİ



Yıldırım, Soma’da, 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasında ölen Mustafa Korkmaz’ın mezarının yanına defnedildi. Ailesi çiftçilik yapan Yıldırım’ın kardeşi Ramazan ise Soma’da maden ocaklarında çalışıyor.

RAPORDA ‘KUSURU YOK’ DENMİŞTİ



Olay sonrası askeri savcılık soruşturma açtı. Üç askeri personelin hazırladığı raporda “2’inci Ana Jet Üs Komutanlığı görev yapan rütbeli personelden kimsenin herhangi bir kast, ihmal, kusur ya da sorumluluğunun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.







HİZMET İLE İLGİSİ OLMAYAN EMİR VERDİ



Ailesi, çocuklarının ölümünde sorumluluğu olduğu belirtilen isimler ile ilgili etkili bir soruşturmanın yapılmadığı iddiasındaydı. Ailenin Avukatı M. Erkan Akkuş'un Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği’ne yaptığı başvuru sonrası yeniden soruşturma açıldı.

KORUYUP KOLLADILAR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Aytuğ Denk ve Kubilay Selçuk'un kendilerine yöneltilen suçlamayı işledikleri belirtildi. Her iki

şüpheli de, haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan açılan dava Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yıldırım Ailesi'nin Avukatı Mehmet Erkan Akkuş “Askeri Yargının kapatılması için yirmi yılı aşkın uzun soluklu bir mücadele verdik. Bu uğurda astsubaylar, uzman çavuşlar kimi zaman mesleklerinden atılarak kimi zamanda bizim gibi askeri ceza evinde özgürlüğünden mahrum bırakılarak çok ağır bedeller ödedi. Askeri yargının kapatılmasından sonra, karar veren hakimler ve savcılar şehit Gökhan Yıldırım’ın vefatının sorumlusu FETÖ mensubu generalden yargı önünde hesap soracak. Bizim ısrarlı başvurlarımıza, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ve ekibi ısrarla ret ediyordu.”