Gökhan Gencebay’ı bıçaklayan taksici hapiste
Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayıp kaçan taksi şoförü tutuklandı. Taksici, yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
İstanbul, Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi. Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.
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