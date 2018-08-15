'God Orhan' çetesi çökertildi
İstanbul Metris cezaevinde 1997 yılında 5 kişinin öldürüldüğü isyanda Nuriş çetesi ile birlikte yargılanarak hapis cezasına çarptırılan ve 3 ay önce yakalanarak cezaevine konulan ‘God (Tanrı) Orhan’ lakaplı Orhan K.’nın elebaşılığını yaptığı 15 kişilik çete çökertildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhan K.’nın adamlarının çek senet tahsilatı, uyuşturucu, yaralama, yağma ve tehdit olaylarına karıştıklarını tespit ederek önceki gün operasyon başlattı.
Operasyonda Orhan K.’nın 15 adamı gözaltına alındı, çok sayıda çek senet ve silah ele geçirildi. 15 kişinin sorguları sürüyor.
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