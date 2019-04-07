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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
07.04.2019 - 22:40, Son Güncelleme:

Göçükte ortaya çıktı... İnsan kemikleri korku yarattı

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DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde, yağış nedeniyle oluşan göçük sonucu insan kemikleri ortaya çıktı. Kemik parçaları ve kafa tası mahallede korku yaratırken, arazinin eski Rum mezarlığı olduğu, 3’üncü derecede sit alanı ilan edildiği ve kemik parçalarının buradaki bir mezara ait olduğu belirtildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde meydana geldi. 1117 Sokak’ta bulunan boş bir arazide, yağış nedeniyle küçük çaplı toprak göçmesi yaşandı. Arazide inceleme yapan mahalle sakinleri, toprak içerisinde kafa tası ve kemik parçaları bulunduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında korkuya kapılan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3’üncü derece sit alanı ilan edilen arazinin eski dönemlerde Rum mezarlığı olarak kullanıldığını, kemiklerinde buradaki bir mezara ait olduğunu tespit etti. Konuyla ilgili Müze Müdürlüğü’ne bilgi verilirken, gün yüzüne çıkan kemik parçalarının akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

’ARAZİNİ ALTINDA RUM MEZARLIĞI VAR’

Mahalle sakinlerinden Mustafa Oruçoğlu, yağışın ardından kemiklerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Burası mübadelenin ardından dedelerimize iskan olarak verilen yerlerden birisi. Burada daha önce de böyle kemik parçaları ortaya çıktı. Arazini altında Rum mezarlığı var. Müze Müdürlüğü tarafından burası 2 yıl önce 3. derecede sit alanı ilan edildi. Buradaki toprak gevşek, yağmur yağdıktan sonra kemikler ortaya çıkmış" dedi.

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