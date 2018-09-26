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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
26.09.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Go-kart'ta ölümden döndü

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MARDİN'de, bir alışveriş merkezinde Go-kart aracıyla bariyerlere çarpan 14 yaşındaki Mithat Erdem, emniyet kemerinin boğazına dolanması sonucu yaralandı. Erdem'in babası Murat Erdem, 18 yaşından küçük olduğu için velisinden imza alınmadığı ve oğlunun sözlü olarak uyarılmadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, Pazar günü Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde Go-kart aracıyla yarışan Mithat Erdem, önündeki kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırınca lastik bariyerle çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri Erdem'in boğazına dolandı. Boğazında 5 santim yara oluşan, baş dönmesi yaşayan Erdem, yarışı yarıda bıraktı. Gişe memurları, yarayı pamukla sardıktan sonra Mithat Erdem'i eve gönderdi.

Durumu babası Murat Erdem'e anlatan Mithat Erdem, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede boğazına dikiş atılan Erdem, bir gün müşahede altına tutulduktan sonra taburcu edildi.

Olayın ardından Murat Erdem, 18 yaşından küçüklerin velilerinin güvenlik formu imzalamadan binemeyeceğini, bu konuda işletmede uyarı levhası olmadığını ve oğlunun da sözlü olarak uyarılmadığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşananlara tepki gösteren baba Murat Erdem, "14 yaşındaki çocuğu yasak olmasına rağmen nasıl bindiriyorlar? Bu olayda bir tedbirsizlik görünüyor. İş güvenliği ile ilgili ciddi anlamda bir denetim yapılması ve bunun önüne geçilmesi lazım. Burada yaş sınırı varsa, yaş sınırına uyulması lazım. Veliden izin alınması, imzasının alınması lazım. Bu olayda ne veli soruldu, ne de imza soruldu. Bu tarz olayların olmaması adına bugün belki ucuz atlattık, ama büyük bir vaka ile karşı karşıya kalabilirdik" dedi.

Doktorun, kemer birkaç santim daha gitseydi kan kaybından ölebilirdi dediğini belirten Mithat Erdem ise "Olayın ardından yaptığım araştırmada, yaş sınırı olduğunu öğrendim. Ben 14 yaşındayım, ama Go-kart sınırı olarak 18 yaş gösteriyordu. Orada ne bir uyarı levhası vardı, ne de sözlü bir uyarı yapıldı. Yani benim yaşım tutmuyordu, bana bu söyleyebilirdi, beni geri gönderebilirlerdi. İlk defa bindim Go-karta" diye konuştu.

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