Gizli şeker nedir, nasıl anlaşılır?
Gizli şeker, Türkiye’deki pek çok insanın muzdarip olduğu sağlık sorunlarından biri. Gizli şeker döneminde sık görülen bir sorun, hatta ilk görülen sorun insülin direncidir. Özellikle kilolu-obez kişilerde insülin direnci sorunu çözülmezse tip2 diyabet olasılığı artıyor. Peki, gizli şeker nedir, belirtileri neler?
Gizli şeker, açlık durumundaki kan şekeri normal iken tokluk durumundaki kan şekerinin normal olan değerlerden farklı olmasıyla kendini belli eder. Gizli şeker, hastalığı başta kalp, beyin, böbrek ve göz olmak üzere doku ve organların çoğunda tahribata neden olur. Göbek-karın bölgesinden şişmanlama, iyi kolesterol HDL'de azalma, trigliserid düzeyinde yükselme, ürik asidin fazlalaşması ve hipertansiyon eğilimi, gizli şekeri açık eden durumlardan bazılarıdır.
Şikayetleri:
Çok su içme, çok idrara çıkma, halsizlik, kilo alma
Bulguları:
Kilo alma, halsizlik, koltukaltında, ensede renk kararması, renk değişimi,
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Kanda HbA1C, Açlık Şekeri, İnsülin, C-Peptid bakılması gerekirse şeker yükleme yapılmalıdır
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
Diyet, Egzersiz, Gerekirse ağızdan şeker düşürücü ilaç
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Kilo almamalı ve Düzenli spor yapılmalı
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