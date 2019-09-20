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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
20.09.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Gizli bölmede yakalandılar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da usulsüz faaliyet yürüten 9 gece kulübüne düzenlenen operasyonda, gece kulübü yetkililerinin de arasında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Yurt dışından kaçak yollardan getirdikleri kadınları konsomatris olarak çalıştıran, müşterilere sahte içki veren, kumar oynatan gece kulüplerinin faaliyetlerini görmezden gelmeleri karşılığında 4 polise rüşvet verdikleri de belirlendi. Polisler de gözaltına alındı. Gece kulüplerinde olası polis baskınlarına karşı kadınları saklamak için gizli oda ve bölmeler yapıldığı da anlaşıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te bazı gece kulüplerinin organize bir şekilde usulsüz olarak faaliyet yürüttüklerini, faaliyetlerinin görmezden gelinmesi karşılığında polislere rüşvet verildiği yönünde bilgi alması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Ekipler yaptıkları araştırmada, 9 gece kulübü yöneticilerinin organize bir şekilde yurt dışından kaçak yollardan yabancı kadın getirdiklerini, bu kadınları çalıştırdıklarını, gece kulüplerinde müşterilere üretilen sahte içki verildiğini belirledi. Çete üyelerinin gece kulüplerinin faaliyetlerinin görmezden gelinmesi karşılığında bazı polisleri rüşvete bağladıkları da anlaşıldı. Çete üyelerinin olası polis operasyonlarına karşı gece kulüplerinin bulunduğu sokaklara ‘erkete’ yerleştirdikleri belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından geçtiğimiz Cumartesi ve sabah saatlerinde 9 gece kulübü ve 22 eve operasyon düzenlendi. Operasyonda gece kulüplerinin yöneticileri Ş,S, G.A, A.A, C,Ç, S.İ, F.B, S.C, C.Ç ve A.Y’nin de arasında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ve 28 mermi ele geçti. Operasyonda 13 yabancı uyruklu konsomatris kadına vize ihlalinden işlem yapılırken, 27 yabancı uyruklu kadını çalışma izni olmaksızın sigortasız çalıştırmaktan işyerlerine işlem yapıldı. Kadınları bazıları gece kulüplerindeki gizli bölme ve odalarda bulundu.

Operasyonda haklarında arama kararı olan 2 kişi ile sahte kimlikli 1 kişi yakalanırken, 5 gece kulübüne sigara kullandırmaktan, 10 kişiye de sigara kullanmaktan işlem yapıldı. 1 gece kulübüne kumar oynanmasına yer temin etmekten, 1 gece kulübüne sahte ve ruhsatsız içki servis etmekten işlem yapıldı.

Ekipler, gece kulüplerinden düzenli olarak rüşvet aldıkları belirlenen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları R.U, H.S, M.S.Ç. ve E.Ç gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte yardım sağlamak, rüşvet ve görevi kötüye kullanmaktan sorgulanarak savcılığa sevk edilecekleri bildirildi.

Gizli bölmede yakalandılar

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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