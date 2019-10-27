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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.10.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

'Gizemli kazı' bir yıl sürmüştü! Evin son hali görüntülendi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde gizemli kazının yapıldığı 'kırmızı ev' adeta hayalet eve dönüştü.

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  • Gizemli kazının yapıldığı kırmızı evin son hali
  • Gizemli kazının yapıldığı kırmızı evin son hali
  • Gizemli kazının yapıldığı kırmızı evin son hali
  • Gizemli kazının yapıldığı kırmızı evin son hali
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil kırmızı evde Özel Harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 19 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken, kırmızı evin etrafında otlar insan boyunu aştı. Mahalle sakinlerinin basın mensuplarına konuşmaya çekindiği mahallede sessizlik hakim.

Kazı çalışması 19 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler. Vatandaşlardan Murat Bölge, "Bir zamanlar Türkiye’nin gündemine oturan kırmızı ev şu an hayalet bir eve dönüşmüş bir şekilde. Bir zamanlar özel kuvvetlerin bile koruduğu evin bahçesinde şu an otlar diz boyu. Bu evlere bir an önce el atılması lazım. Burada insanlar da var" dedi.

Tarsus’un 82 Evler Mahallesi'nde 4 evin ortak avlusunda 16 Kasım 2016 tarihinde başlayan ve 1 yıl süren kazılar, 3 Kasım 2017'de sona erdirildi. Kazının kamuoyu ile paylaşılmaması ve esrarengiz bir hale bürünmesi ilçede spekülasyonları artırdı. Parselle ilgili olarak 15 Kasım 2016’da Tarsus Müzesi Müdürlüğü'ne gelen ‘alanda Özel Harekat polislerince sokak girişlerinin kapatıldığı’ ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ile irtibata geçildi. Yapılan görüşmelerde alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu, kesinlikle izinsiz bir uygulamanın özellikle kazı faaliyetlerine yönelik çalışmanın yapılamayacağı bilgisi verildi. Güvenlik görevlilerince yürütülmekte olan bir soruşturmaya yönelik inceleme yapıldığı, herhangi bir kazı çalışmasının yapılamayacağı ifade edildi. Uzun namlulu silahları ile Özel Harekat polislerinin gözetiminde bölgede kuş uçurtmayacak şekilde yapılan kazı kamuoyunun dikkatini çekti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden uzman arkeologlar ile Tarsus Arkeoloji Müzesi'nin önderliğinde kazı devam etti. Kazıların yapıldığı sokakta sivil polis memurlarınca güvenlik önlemi son güne kadar devam etti. Kazı alanının üstü ve alanın görülebileceği hemen her açıklık mavi branda ile kapatıldı. Evin avlusunda olup bitenin dışarıdan görülmemesi için duvarların üstüne tel örgüler çekildi. Alan uydu görüntüsüne de kapatıldı. Türkiye gündemine kazı 'kırmızı ev' olarak geçti.

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