Gizem öğretmeni ezen sürücüye beraat
Sınıf öğretmeni Gizem Kıvılcım'ın Bilecik’te motosikletiyle ilerlerken karşı yönden gelen otomobille çarpışıp hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada 11 yıl hapsi istenen sürücü Sami K. beraat etti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin raporunda “Sürücü Sami K.’nın kusuru bulunmamaktadır. Şerit ihlali yapan Gizem Kıvılcım dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediği için asli kusurludur” denildi.
GEREKÇE DELİL YETERSİZLİĞİ
Kıvılcım’ın kask kamerası incelendi, ancak kaza anına ait görüntüye rastlanılmadığı yönünde rapor hazırlandı. Karar duruşmasında taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapsi istenen Sami K., kazada taksirinin bulunmaması ve delil yetersizliğinden beraat etti. (Akşam)
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