MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi
GeriGündem Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2020 - 14:35,Son Güncelleme:/

Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

SAMSUN’da, yetiştirme yurduna göndermek istediği gerekçesiyle babası E.Ç.’yi (42) bıçaklayan D.Ç. (15), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.Ç., ardından da yetiştirme yurduna götürüldü.

Olay, 7 Ocak’ta, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç.’yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.’yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan E.Ç., sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan D.Ç.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

SERBEST KALDI

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan D.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çocuk, daha sonra yetiştirme yurdu görevlilerine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle