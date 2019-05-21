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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.05.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Giresun’da 400 yıllık duvar! Yapılış amacı ile şaşırtıyor...

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Giresun’da 6,5 km uzunluğundaki Hacı Abdullah Duvarı, dünyada Çin Seddi ve Hadrian Duvarı’ndan sonra insan eliyle yapılan en uzun yapılar arasında bulunuyor.

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  • Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor
  • Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor
  • Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor
  • Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünya’da savunma veya korunma amaçlı insan eliyle yapılmış yapılar arasında bulunan Giresun'daki ‘Hacı Abdullah Duvarı’ 6,5 km'lik uzunluğu ve yapılış amacı ile dikkat çekiyor.

Dünyada bulunan bu yapıların başında ilk akla gelen ise Türk ve Moğol saldırından korunmak için Çinliler'in yaptığı ‘Çin Seddi’ ve İngiltere’de Roma imparatorluğu'nun kuzey sınırlarını savunmak için yaklaşık 2 bin yıl önce inşa ettiği Hadrian Duvarı. Bu iki önemli savunma yapısının yanı sıra ülkemizde de 400 yıl önce 6,5 kilometre uzunluğunda Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan ekinleri yabani hayvanlardan korumak ve mera sınırı amaçlı yapılan ‘Hacı Abdullah Duvarı’ bulunuyor.

TÜRK DERVİŞLERİN ESERİ

Giresun’un Alucra ve Yağlıdere ilçelerini ayıran bir sınır görevi de gören set 1610 yılında inşa edildiği tahmin ediliyor. 6,5 kilometre uzunluğu, 1 metre yükseklikte olan duvarın ise iki metre genişliğinde bir adet giriş-çıkış kapısı bulunuyor.

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, ‘Hacı Abdullah Duvarı’na ilişkin İHA muhabirine bilgiler verdi.

İltar, Hacı Abdullah Halife’nin 1488-1530 yılları arasında etkin olarak bölgede yaşadığını ifade ederek, bölgenin İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. Hacı Abdullah Halife’nin Trabzon’daki Gülbahar Hatun’a bağlı bir şahsiyet olduğunu belirten İltar, “Karadeniz bölgesinin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında her vadi boyunca Hacı Abdullah Halife gibi değişik dervişler yerleştirilmiş ve bu Türk dervişleri çevrede bir takım ilim, irfan, irşat faaliyetlerini sürdürmüşlerdir” dedi.

MERA SINIRLARINI AYIRMAK VE YABAN HAYVANLARINDAN KORUNMAK İÇİN YAPILMIŞ

Mera sınırlarını ayırmak ve yaban hayvanlarından korunmak için yapılan duvar hakkında ise İltar, “O dönemlerde de bu bölgedeki temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık ise olmazsa olmaz olan geniş meralardır. Dolayısıyla bu bölgede yaşayan insanların en büyük sorunu ise meradır. Bu yüzden bölgede günümüzde dahil olmak üzere sınır kavgaları yaşanır. İşte bu nedenle Yağlıdere ile Alucra yaylalarını birbirinden ayırma özelliğine sahiptir” diye konuştu.

YIĞMA TAŞ İLE HARÇ KULLANILMADAN YAPILMIŞ”

400 yıldır ayakta kalan duvarın ilginç bir özelliği de harç kullanılmadan yapılması olduğuna dikkat çeken İltar, “6,5 kilometre uzunluğa sahiptir yığma taş usulü ile inşa edilip, herhangi bir harç kullanılmamıştır bu nedenle 400 yıldır ayakta olması çok önemlidir. Bu duvarın ilginç bir yanı da bir tarafından yerleşim söz konusuyken diğer tarafından yoktur” ifadelerini kullandı.

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