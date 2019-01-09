Gezmek için gelmişlerdi! Üniversiteliler dehşeti yaşadı
Balıkesir'den İzmir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi iki gencin bulunduğu otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu. Otomobilde bulunan Baran Tüfekçi, yanık kokusu geldikten sonra aracın bir anda alev aldığını anlattı.
Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Baran Tüfekçi (18) ile Mustafa Keser (19), kiraladıkları 10 BEH 69 plakalı araçla İzmir'e gezmeye geldi.
OTOMOBİL BİRDEN ALEV ALDI
Tüfekçi yönetimindeki araç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobili durdurup inen iki arkadaş, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polisler yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
'YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİK AMA...'
Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yanık kokusu geldiğini ve aracın birden alev aldığını söyledi. Arkadaşıyla araçtan indiklerini belirten Tüfekçi, yangın tüpüyle müdahale etmek istediklerini ancak alevlerden korkup otomobilden uzaklaştıklarını dile getirdi.
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