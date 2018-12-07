Gezi’nin birinci yıldönümüne hapis cezası
GEZİ Parkı eylemlerinin birinci yılında 31 Mayıs 2014’te Taksim’de yapılan yürüyüşe katıldıkları gerekçesi ile yargılanan 6 sanık, 10 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Ali Tan Kutluay katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Ali Tan Kutluay, beraatini istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan sanıklar Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin’i 10’ar ay, Fatma Özdoğan’ı ise 2.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından Ali Tan Kutluay’a 2 yıl 4 ay 22 gün, Kemal Ural’a ise 4 yıl 22 gün ceza verildi.
Silahtan sayılan sapanla bilye attığı sırada bir polisi yere düşürerek yaraladığı öne sürülen Tolga Tezman ise ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası aldı.
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