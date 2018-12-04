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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ
04.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Gezi soruşturması tam gaz: 1 haftada 6 iddianamede

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gezi soruşturması tam gaz: 1 haftada 6 iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, kasım ayının son haftasında kentteki Gezi olaylarıyla ilgili 120 şüpheli için altı ayrı dava açtı. 63 şüpheli hakkında düzenlenen son iddianamede şüphelilere ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamaları yöneltildi. İddianamede suçlama tarihi 2 Haziran 2013 olarak yer aldı. Yaklaşık 600 kişi hakkında Gezi soruşturmasının ise devam ettiği bildirildi.

KİTLESEL BOYUT KAZANDI

İddianamede, İstanbul Gezi Parkı’nda meydana gelen olaylara destek amacıyla Ankara’da çeşitli eylemler yapıldığına dikkat çekildi. 31 Mayıs 2013 Cuma gününden itibaren Ankara’nın Kızılay bölgesinden başlayan ve artarak devam eden, kitlesel boyut kazanan eylemlerle ilgili olarak Başbakanlık çevresi başta olmak üzere Ankara’nın hassas noktalarında emniyet tedbirlerinin alındığı anlatıldı. 2 Haziran günü saat 12.00’den itibaren ise Milli Müdafaa Caddesi üzerinden 100 kişilik bir grubun toplandığı, bu sırada CHP’ye ait ses yayın aracının cadde üzerine gelerek müzik yayını yapmaya başladığı belirtildi. Saat 13.00’ten itibaren diğer grupların da gelerek Milli Müdafaa Caddesi üzerinde bekleyen kalabalığa katılıp Atatürk Bulvarı’nı tamamen araç trafiğine kapattıkları ifade edildi.

SİLAH KULLANMADILAR

İddianamede, şüphelilerin, eylemler sırasında silah veya silah sayılabilecek diğer eşyaları kullanmadıklarına dikkat çekildi. Ancak toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan şüphelilerin ihtara rağmen dağılmadıkları ve kolluk kuvvetlerinin zor kullanmasına rağmen, kolluk görevlilerine karşı cebir kullanarak direnmek suretiyle atılı suçları gerçekleştirdikleri iddia edildi.

POLİSLERİN DOSYASI AYRILDI

İddianamede, TEM Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan fezlekede bazı polis memurlarının yaralanması nedeniyle müşteki olarak gösterildiği, ancak polislerin hangi eylemlerde yaralandıklarının tespit edilmediği, bu nedenle müşteki polis memurlarını darp eden şüphelilerle ilgili soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü anlatıldı.

İSTANBUL’DA DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında da tutuklu işadamı Osman Kavala ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere 16 Kasım’da operasyon yapılmış, Yiğit Aksakoğlu tutuklanmıştı. Genişletilen soruşturma kapsamında Taksim Dayanışması’ndan avukat Can Atalay, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticilerinden yüksek mimar Mücella Yapıcı da ifadeye çağrılmıştı.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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