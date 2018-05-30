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    Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

    Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
    30.05.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle polis Taksim'de önlemler aldı. Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleri ile çevrildi.

    2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor.

    Gezi Parkının etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

     

    Etiketler: önlem , bariyer , gündem
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