Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor.
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