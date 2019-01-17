Gerekirse durun gözle kontrol edin
Başkentte 9 kişinin öldüğü hızlı tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturma dosyasına, TCDD’nin çarpıcı bir uyarı yazısı girdi.
Savcılıkça başlatılan soruşturma dosyasına giren Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, kazadan 9 gün önce yani 4 Aralık 2018 tarihinde birimlere dağıtılan, Bölge Müdürü Duran Yaman ve Servis Müdürü Ünal Sayıner imzası taşıyan “trafik düzenlemeleri” konulu yazıda, ters makastan çıkma hadiseleri yaşandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:
HAYATİ ÖNEMDE PARÇA TEMİNİNDE SIKINTI YAŞANIYOR
“Son günlerde yaşanan ters makastan çıkma hadiselerinden dolayı, Ankara gar sahasında bulunan ve hayati önem taşıyan makaslar parça temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, uzun süre kullanılmamakta veya devre dışı bırakılarak doğru yola sabitlenmektedir. Yapılan incelemelere göre genelde personel hatasından kaynaklanan bu tür olayların önüne geçilebilmesi için aşağıdaki önlemler alınmıştır.
Ankara –Gar Doğu cihetindeki tüm manevralar azami 15 km/s hızı geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
Manevra yapan makinistler tarafından, makaslardan geçişlerde azami dikkat edilerek, konumu görünmeyen makas önünde gerekirse durularak gözle kontrol edilecektir.
Manevra ve tren sevk/kabul işlerinde yapılacak görüşmeler kayıtlı iletişim araçları ile yapılarak ilgili tüm personelin dinlenmesi sağlanarak personel arasındaki iletişim kopukluğunun önüne geçilecektir.
İşbaşı ve intibak eğitimi eksik olan personel çalıştırılmayacak, eğitimin tamamlanmasında sonra görev verilecektir. Bu emrin ilgili tüm personele imza karşılığı tebliğ ile gerekli olan hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.”
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME RİSKLİ HALE GELDİ
Tren kazası soruşturması kapsamında tutuklanan makasçı Osman Yıldırım’ın geçici görevle Samsun’dan Ankara’ya getirildiği ortaya çıkmıştı. Dosyaya giren 25 Aralık 2017 tarihli “personel yetersizliği” konulu yazıda da geçici görevle getirilen personel nedeniyle riskli durumlar yaşandığı belirtilerek şöyle denildi:
“Taşımacılık Adana Koordinatörlüğü ile de bu yönde birçok görüşmeler yapılmış, kısmi manevrasını yapamadığımız depo için manevracı temini, Konya Gar’da lokomotif kesilmesinin önlenmesi yönünde çalışmalar başlatılmış, söz alınmış ancak bugüne kadar bir ilerleme olmamıştır. Kısmi manevra kapsamında olan depo içerikli yakıt sarnıçlarının altüst edilmesi yönündeki ricalar geri çevrilmemiş, bu manevralar her defasında bölgemiz talimatı ile Konya Gar Müdürlüğü’ne yaptırılmaktadır. Halen yük trenleri ile manevra talebi gelmekte, lokolar yakıt almakta, personel değiştirmekte, depoya da girmektedir.
ÇÖZÜM İÇİN NORM KADRO SAYISI TAMAMLANMALI
Eskişehir, Ankara garlarında ve bölge dışından temin edilen tren teşkil görevlilerine yaptırılan bu işler, işyeri hususiyetleri değiştiğinden riskli hale gelmiştir. Sorunun çözümü için norm kadro sayısının tamamlanarak manevraların üstlenilmesi ya da manevra hizmetinin tamamının ve tren teşkil görevlilerin Taşımacılık AŞ’ye devri gerekmektedir.”
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