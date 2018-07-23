Genital siğil nedir, belirtileri neler?
Genital siğiller en çok görülen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birisidir. Genital siğillere human papilloma virüs (HPV) denilen bir virüs neden olur. Birçok HPV tipi vardır. Peki, genital siğil nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
Siğil,derinin üst tabakasına veya mukozaya yerleşen İnsan papilloma virüsü / HPV olarak bilinen bir virüse ait enfeksiyonlardır. Siğillerin şekli bulunduğu bölgeye veya tipine göre değişmekle beraber, genellikle deriyle aynı renkte, kabarık, nasırımsı sert görünümdedirler. Peki, genital siğil nedir, nasıl anlaşılır?
Virüslerin neden olduğu genital siğiller, cinsel organlar ve anüs çevresinde yerleşir. Çeşitli boylarda, değişebilen renklerde olabilir. Genital bölgedeki kılları jilet, sir, ağda gibi yöntemlerle temizleme alışkanlığı, siğil sayısının artmasına neden olmaktadır.
Bulguları: Genitalde kabarıklık, ağrısız, yaygın olabilen yapılar
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?
Hpv Dna testi yapılabilir, Sme alınmalı
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?
Eksizyon, Tc4 İle Yakma, lazer ile yaklaşım, dondurarak yaklaşım
Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Takip, Smer Tetkiki
Yorumları Göster
Yorumları Gizle