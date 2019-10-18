Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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