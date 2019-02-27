Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı için kura çekimi heyecanı başladı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve cankurtaran gibi alanlarda kura çekimi yapacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuçları il müdürlükleri üzerinden duyuracak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt genelinde birçok ilde yapacağı personel alımı için kura sonuçları belli oluyor. Başvuruları 11 ila 15 Şubat arasında alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi, bugün noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekimi, daha önceden belirlenen adreslerde gerçekleşecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlükleri tarafından yapılacak.
Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecek. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacak.
Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebilecekler.
Kura sonuçları açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
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KURA ÇEKİMİ SONRASI SÖZLÜ SINAV AŞAMASINA GEÇİLECEK
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.
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