Gençlerin eğlencesi kötü bitti! Babasından kaçırmıştı…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGençlerin eğlencesi kötü bitti! Babasından kaçırmıştı…
GeriGündem Gençlerin eğlencesi kötü bitti! Babasından kaçırmıştı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
25.07.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Gençlerin eğlencesi kötü bitti! Babasından kaçırmıştı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Babasının aracını kaçırdıktan sonra arkadaşıyla gezintiye çıkan gençlerin hız tutkusu faciayla bitti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra demir bariyerleri de geçerek köprüden aşağıya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan 2 genç ise hafif şekilde yaralandı.

9
  • Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu
  • Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu
  • Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu
  • Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 CDT 71 plakalı otomobili gece saatlerinde babasından kaçıran H.Y., arkadaşlarıyla Bursa turuna çıktı. Bir süre şehir merkezinde gezen gençler, daha sonra başka bir araçla yarış yapmaya başladı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen H.Y. Ankara Yolu Caddesinde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine, ardından da demir bariyerlere çarparak köprüden aşağıya uçtu.

Köprüden uçan otomobil 1. Vardar Caddesi üzerindeki alt geçitte ters takla atarak durabildi. Otomobilde bulunan sürücü H.Y. ile yanında bulunan M.D. ve ismi öğrenilemeyen başka bir genç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla takla atan otomobilden çıkarılan 3 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza daha yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer 2 gencin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
3 gün boyunca drone uçurdu! Gaziosmanpaşa'daki perdeci ortaya çıkardı
Adana’da şafak operasyonu! 44 kişi yakalandı…
FaceApp uygulamasıyla dolandırdı! Eğlence mekanında paraları harcarken yakalandı
Eski eşini sürekli tehdit ediyordu... Bu sabah öldürdü!