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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.07.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Genç sporcu, tüp mide ameliyatından 2 gün sonra hayatını kaybetti

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Genç sporcu, tüp mide ameliyatından 2 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir özel hastanede tüp mide ameliyatı olan ve taburcu olmasından 2 gün sonra yeniden rahatsızlanınca enfeksiyon kaptığı belirlenip, ikinci bir ameliyat geçiren amatör kick boks sporcusu Furkan Onay (17), bir haftadır bulunduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Genç sporcunun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Torbalı'daki özel bir lisede Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Furkan Onay, aşırı kilolarından kurtulmak için geçen 27 Haziran'da ilçedeki bir özel hastaneye başvurdu.

150 kilo olan Onay, burada tüp mide ameliyatı oldu. Aynı zamanda amatör kick boks sporcusu olan Onay, ameliyatın ardından geçen 7 Temmuz'da taburcu edildi. Katıldığı Türkiye Kick boks Federasyonu tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen özel günler nedeniyle düzenlenen Ege Bölge Şampiyonaları'nda 'gençler' ve 'yıldızlar' kategorilerinde son 5 yılda üst üste ağır siklette şamiyonlukları bulunan Onay, taburcu edilmesinden 2 gün sonra evde aniden rahatsızlandı.

Genç sporcu, tüp mide ameliyatından 2 gün sonra hayatını kaybetti

Tekrar aynı özel hastaneye götürülen Onay'ın enfeksiyon kaptığı belirlendi. Bir operasyon daha geçirip, yoğun bakıma alınan Onay, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Onay'ın ölümü, ailesi, yakınları ve sporcu arkadaşlarını yasa boğdu. Onay'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya götürüldü.

 

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