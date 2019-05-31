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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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YALOVA (AA)
31.05.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Genç öğretmene acı veda

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Genç öğretmene acı veda

Yalova'da görev yaptığı okulun önünde dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçtiği sırada minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren kadın öğretmenin cenazesi toprağa verildi.

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  • Genç öğretmene acı veda
  • Genç öğretmene acı veda
  • Genç öğretmene acı veda
  • Genç öğretmene acı veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kazada ölen 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Aysel Akın'ın cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yalova Merkez Camisi'ne getirildi.

Aysel Akın'ın eşi Hasan Akın ve yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Çocukları Uygar (6) ve Barkan (9), annelerinin tabutunun başında dua okudu.

Genç öğretmenin ailesi, yakınları ve meslektaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğretmenin naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim sendikalarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, öğretmene çarparak ölümüne neden olan minibüs sürücüsü F.A.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Yalova merkeze bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Mevlana İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Aysel Akın, 28 Mayıs Salı sabahı iş yerine gitmek üzere dolmuşa binmiş, okulun önüne gelince durakta inmişti. Aracın arkasına doğru yönelerek yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç öğretmene F.A.A. idaresindeki 77 M 0089 plakalı minibüs çarpmıştı.

Yaralanarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yoğun bakımda iki gün süren çabalara rağmen dün yaşamını yitirmişti. Sürücü F.A.A. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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