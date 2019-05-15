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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/DHA
15.05.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Genç kızların çıplak görüntülerini elde edip tuzağa düşürdü!

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Genç kızların çıplak görüntülerini elde edip tuzağa düşürdü!

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.G. (17), adlı genç kızı, manken yapma vaadiyle kandırıp sosyal medya üzerinden çıplak görüntülerini elde ettikten sonra, şantaj ve tehditle birlikte olan Fırat K. (24), aynı yöntemle tuzağa düşürdüğü başka bir kızla da birlikte olmak isterken suçüstü yakalandı.

Çorlu'da yaşayan E.G. adlı genç kız, sosyal medya üzerinden Ergene ilçesinde vatani görevini er olarak yapan Fırat K. ile tanışarak arkadaş oldu. Fırat K., mankenlik ajansı olduğunu, model çekimi yaptıklarını anlatarak, E.G.'yi de manken yapabileceğini söyledi, kendisine sosyal medya üzerinden fotoğraflarını ve görüntülerini göndermesini istedi. Görüntü ve fotoğrafları alan Fırat K., ajansın erotik çekim yapmak istediğini, bunun karşılığında 200 bin lira kazanacağını söyleyerek E.G.'den çıplak görüntülerini talep etti. E.G. de çektiği görüntüleri Fırat K.'ye gönderdi.

Görüntüleri ele geçiren Fırat K., bu kez de genç kızdan kendisiyle birlikte olmasını istedi, aksi takdirde videoyu sosyal medya üzerinden paylaşacağı tehdidinde bulundu. Şantaj ve tehditler karşısında paniğe kapılan E.G., birkaç kez Fırat K. ile birlikte oldu. E.G., Fırat K.'nin tehditlerini sürdürmesi üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

İKİNCİ KIZI POLİS KURTARDI

Genç kızın şikayeti üzerine polis, Fırat K.'yi takibe aldı. Takip sırasında Fırat K., Çorlu'daki bir otele yerleşti. Polis, kaldığı odaya yaptığı baskında Fırat K. ile yine tehdit ve şantajla birlikte olmaya zorladığı K.A. ile karşılaştı. Kurtarılan genç kız da Fırat K.'nin kendisini manken yapacağını ve şirketine gelmesi halinde 200 bin Euro kazanacağı vaadinde bulunduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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