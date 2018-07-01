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    Genç kızları kurtarmak istedi ama...3 kişi can verdi

    AA-İHA
    01.07.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

    Kilis’te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.

    Genç kızları kurtarmak istedi ama...3 kişi can verdi

    Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu.

    Genç kızları kurtarmak istedi ama...3 kişi can verdi

    Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı.

    Genç kızları kurtarmak istedi ama...3 kişi can verdi

    Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. 

    Etiketler: boğulma , suriyeli , son dakika , haberler
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