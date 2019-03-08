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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN- Selçuk BAŞAR/GÖRELE (Giresun) (DHA)
08.03.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Genç kızın çığlıkları üzerine koştular... Bir ilçede halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı

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Giresun'un Eynesil ilçesinde iddiaya göre cezaevi firarisi olan M.B.'nin sözlü tacizine uğrayıp ardından darp edilen E.A. (19) adlı genç kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sokağa dökülen ilçe sakinlerince linç edilmek istenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eynesil ilçesi Aralık köyünde dün akşam saatlerinde dershaneden çıkıp evine giden E.A., iddiaya göre yolda M.B.'nin sözlü tacizine uğradı. Ardından E.A.'yı sürükleyerek darp eden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli M.B., sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

TUTUKLANDI, KALABALIK DAĞILDI

Genç kızı sözlü taciz ve darp ettikten sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele Adliyesi önünde bekledi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, gece yarısından sonra bekleyenlerin sayısının azalması ile saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katından zırhlı polis aracına konulup cezaevine gönderildi. Adliye önünde bekleyenler bir süre sonra dağıldı.

Genç kızın çığlıkları üzerine koştular... Bir ilçede halkı sokağa döken taciz şüphelisi tutuklandı

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