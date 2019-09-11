Genç kadın isyan etti!

İzmir'de, 2013 yıllında evlenen oto tamircisi Abdullah Çolak (32) ile Beste Sözlü'nün (22) yaklaşık 1 yıl sonra kızları Hira (5) dünyaya geldi. 2016 yılında Beste Sözlü, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı.



Çift boşanırken, mahkeme kızlarının velayetini babaya verdi. Belirli günlerde kızını görmeye giden Beste Sözlü'nün iddiasına göre, 31 Ağustos'ta, eski eşi Abdullah Çolak, "Annem evde olmayacak, gel kızımıza bak" deyip Buca'daki evinden kendisini aldı.



Ardından Çolak'ın Alaçatı'daki evine giden ikili, akşam saatlerinde, kızlarıyla birlikte önce yemek yemeye ardından da Sanayi Sitesi'ne gitti. Burada alkol alan Çolak, iddiaya göre, Beste Sözlü'ye şişe fırlattı.



Şişenin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önce Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülen Sözlü, buradan da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Eski eşinin kendisini darbettiğini söyleyen ve rapor alan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede tedavi altında kaldı.



Hastaneden bu sabah taburcu olan Sözlü, Alaçatı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.



'ESKİ EŞİM BENİ ZORLA ÇALIŞTIRIYORDU'



Beste Sözlü, "Eski eşim sürekli beni rahatsız ediyor. Paramı alıyor. Kaç kere şikayetçi oldum, koruma kararı istedim ama bir şey değişmedi" dedi. Sözlü, olay anını şöyle anlattı:



"Beni Alaçatı'ya getirdi. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Sanayiye götürdü, alkollüydü. Şişeyi alıp yüzüme fırlattı. Şimdi de kendini savunmak için benim düştüğümü söylüyor. Kızımın gözünün önünde bana şişe fırlattı.



O anda zaten bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye kaldırmışlar. İki kere ameliyat oldum. Burnum, göz kapağım, elmacık kemiğim kırık. Görme kaybı yaşıyorum. Doktorlar bunun değişmeyeceğini söyledi.



Ben şikayetçiyim. Bunun değişmesini istiyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama bir şey değişmedi. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum."



Eski eşinin, ayrıldıktan sonra da evine gelip zorla içeri girdiğini iddia eden Beste Sözlü, "Beni zorla çalıştırıyor. Birkaç kez zorla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için şikayetçi oldum ama hiçbir şey yapmadılar.



Kızıma bakıyorum. Ailesine durumu kaç kez anlattım.



Birkaç kez de darbetti, hastaneye götürdüler beni, orada da düştüğümü söyledi.



Evlendikten sonra sürekli dövüyordu. Kızım da korkuyor, 'Beni buradan kurtarın' diyor.



Kızımı istiyorum gerekirse yurt bile alsın, yeter ki onlara vermesin. Kızımın yurtta bile büyümesine razıyım" diye konuştu.



ESKİ EŞLER BİRBİRİNİ SUÇLADI



Abdullah Çolak, eski eşinin iddialarını yalanlayarak, "Darp ile alakalı bir şey yok. 3.5 yıldır ayrıyız. Kızımın velayeti bende olduğu için bana zarar vermeye çalışıyor. Kızımızı almak istiyor. Darp olsaydı neden kalkıp hastaneye götüreyim, neden başında durayım?



Hastanede olduğu süre içinde ne ailesi, ne bir arkadaşı geldi. Sürekli ben durdum. İstediği her şeyi söyleyebilir" dedi. Çolak, olay gecesini şöyle anlattı:



"Sanayide oto boyacı bir ağabeyimizin dükkanında oturduk. Alkol aldık. Raporlara da yansıdı, ben sadece bir bardak alkol aldım. Biz burada içerken tuvalete gideceğini söyledi ve ayrıldı.



Sonra ses geldi, biz de bunun üzerine dışarıya çıktık. Onu mazgalın yanında buldum. Gözünü tutuyordu. Ben tişörtü doğrudan gözüne bastırdım hemen arabaya bindik. Hastaneye gittik. 11 gün boyunca hastanede kaldı ve bu sürede hep yanında kaldım.



Düşmesi onun lehine oldu. Benim için sıkıntı yok. Gönlüm rahat. Arabamın içi hala kan.



Polisler geldi, eski eşimin benden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben ifademi verdikten sonra tekrar hastaneye yanına gittim. Darp etmiş olsam neden başında bekleyeyim? Benim hakkımda ne kadar kötü düşünürse düşünsün, sorun yok. Çocuğumun annesi."