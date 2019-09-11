Genç kadın isyan etti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenç kadın isyan etti!
GeriGündem Genç kadın isyan etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
11.09.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Genç kadın isyan etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genç kadın isyan etti!

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, eski eşi Abdullah Çolak'ın alkol aldıktan sonra kendisine fırlattığı şişenin gözüne isabet etmesiyle elmacık kemiği ve burnu kırılan Beste Sözlü, 11 gün hastanede tedavi gördü. Bugün taburcu olan Sözlü, eski eşinden şikayetçi olurken, "Kaç kez şikayetçi oldum ama bir şey değişmedi. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum" dedi.

7
  • Genç kadın isyan etti
  • Genç kadın isyan etti
  • Genç kadın isyan etti
  • Genç kadın isyan etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'de, 2013 yıllında evlenen oto tamircisi Abdullah Çolak (32) ile Beste Sözlü'nün (22) yaklaşık 1 yıl sonra kızları Hira (5) dünyaya geldi. 2016 yılında Beste Sözlü, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açtı.

Çift boşanırken, mahkeme kızlarının velayetini babaya verdi. Belirli günlerde kızını görmeye giden Beste Sözlü'nün iddiasına göre, 31 Ağustos'ta, eski eşi Abdullah Çolak, "Annem evde olmayacak, gel kızımıza bak" deyip Buca'daki evinden kendisini aldı.

Ardından Çolak'ın Alaçatı'daki evine giden ikili, akşam saatlerinde, kızlarıyla birlikte önce yemek yemeye ardından da Sanayi Sitesi'ne gitti. Burada alkol alan Çolak, iddiaya göre, Beste Sözlü'ye şişe fırlattı.

Şişenin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önce Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülen Sözlü, buradan da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski eşinin kendisini darbettiğini söyleyen ve rapor alan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede tedavi altında kaldı.

Hastaneden bu sabah taburcu olan Sözlü, Alaçatı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

'ESKİ EŞİM BENİ ZORLA ÇALIŞTIRIYORDU'

Beste Sözlü, "Eski eşim sürekli beni rahatsız ediyor. Paramı alıyor. Kaç kere şikayetçi oldum, koruma kararı istedim ama bir şey değişmedi" dedi. Sözlü, olay anını şöyle anlattı: 

"Beni Alaçatı'ya getirdi. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Sanayiye götürdü, alkollüydü. Şişeyi alıp yüzüme fırlattı. Şimdi de kendini savunmak için benim düştüğümü söylüyor. Kızımın gözünün önünde bana şişe fırlattı.

O anda zaten bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye kaldırmışlar. İki kere ameliyat oldum. Burnum, göz kapağım, elmacık kemiğim kırık. Görme kaybı yaşıyorum. Doktorlar bunun değişmeyeceğini söyledi.

Ben şikayetçiyim. Bunun değişmesini istiyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama bir şey değişmedi. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum."

Eski eşinin, ayrıldıktan sonra da evine gelip zorla içeri girdiğini iddia eden Beste Sözlü, "Beni zorla çalıştırıyor. Birkaç kez zorla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için şikayetçi oldum ama hiçbir şey yapmadılar.

Kızıma bakıyorum. Ailesine durumu kaç kez anlattım.

Birkaç kez de darbetti, hastaneye götürdüler beni, orada da düştüğümü söyledi.

Evlendikten sonra sürekli dövüyordu. Kızım da korkuyor, 'Beni buradan kurtarın' diyor.

Kızımı istiyorum gerekirse yurt bile alsın, yeter ki onlara vermesin. Kızımın yurtta bile büyümesine razıyım" diye konuştu.

ESKİ EŞLER BİRBİRİNİ SUÇLADI

Abdullah Çolak, eski eşinin iddialarını yalanlayarak, "Darp ile alakalı bir şey yok. 3.5 yıldır ayrıyız. Kızımın velayeti bende olduğu için bana zarar vermeye çalışıyor. Kızımızı almak istiyor. Darp olsaydı neden kalkıp hastaneye götüreyim, neden başında durayım?

Hastanede olduğu süre içinde ne ailesi, ne bir arkadaşı geldi. Sürekli ben durdum. İstediği her şeyi söyleyebilir" dedi. Çolak, olay gecesini şöyle anlattı:

"Sanayide oto boyacı bir ağabeyimizin dükkanında oturduk. Alkol aldık. Raporlara da yansıdı, ben sadece bir bardak alkol aldım. Biz burada içerken tuvalete gideceğini söyledi ve ayrıldı.

Sonra ses geldi, biz de bunun üzerine dışarıya çıktık. Onu mazgalın yanında buldum. Gözünü tutuyordu. Ben tişörtü doğrudan gözüne bastırdım hemen arabaya bindik. Hastaneye gittik. 11 gün boyunca hastanede kaldı ve bu sürede hep yanında kaldım.

Düşmesi onun lehine oldu. Benim için sıkıntı yok. Gönlüm rahat. Arabamın içi hala kan.

Polisler geldi, eski eşimin benden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben ifademi verdikten sonra tekrar hastaneye yanına gittim. Darp etmiş olsam neden başında bekleyeyim? Benim hakkımda ne kadar kötü düşünürse düşünsün, sorun yok. Çocuğumun annesi."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
HDP binası önünde devam eden eylemle ilgili açıklama
Mahkeme dosyasına girdi! Çok konuşulacak olay yeri raporu...
Büyükşehir belediye başkanları toplantısında Erdoğan'dan önemli mesajlar
Diyarbakır'daki annelere destek için gelmişti! Aldığı haberle yıkıldı...