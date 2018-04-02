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    GenÃ§ basketbolcunun dramÄ± Ä°stanbul sokaklarÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ... Åžok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

    Ä°brahim YILDIZ / Ä°STANBUL,(DHA)Â
    02.04.2018 - 14:54 | Son GÃ¼ncelleme:

    AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda kalmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelen 23 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet ÅžanlÄ±'nÄ±n daha Ã¶nce Ä°stanbul'da sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

    Haberin diÄŸer fotoÄŸraflarÄ± için tÄ±klayÄ±n
    • PotalarÄ±n umut vaat eden ismiydi... Åžimdi havalimanÄ±nda sahipsiz
    • PotalarÄ±n umut vaat eden ismiydi... Åžimdi havalimanÄ±nda sahipsiz
    • PotalarÄ±n umut vaat eden ismiydi... Åžimdi havalimanÄ±nda sahipsiz
    • PotalarÄ±n umut vaat eden ismiydi... Åžimdi havalimanÄ±nda sahipsiz

    FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'ta bir dÃ¶nem basketbol oynayan ve geleceÄŸin basketbolcularÄ±ndan biri olarak gÃ¶sterilen Mehmet ÅžanlÄ±, geÃ§irdiÄŸi aÄŸÄ±r psikolojik sorun ve ailesinin kendisini istememesi Ã¼zerine Ä°zmir'den Ä°stanbul'a gelmiÅŸti. NBA'de basketbol oynama hayali ile Amerika'ya gitmek isteyen genÃ§ basketbolcu, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'na gelmeden Ã¶nce Ä°stanbul'da sokaklarda kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

    Elinde bir Ã§antayla Ä°stanbul sokaklarÄ±nda dolaÅŸan genÃ§ basketbolcu, yaklaÅŸÄ±k 4 ay Ã¶nce gece saatlerinde gezerken madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirlendi. O anlar gÃ¼venlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.

    GenÃ§ basketbolcunun dramÄ± Ä°stanbul sokaklarÄ±nda baÅŸlamÄ±ÅŸ... Åžok gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

    GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re Mehmet ÅžanlÄ±, sokakta yÃ¼rÃ¼rken bir kiÅŸi tarafÄ±ndan durdurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu kiÅŸiye umursamadan ilerleyen Mehmet ÅžanlÄ±'nÄ±n yanÄ±na 3 kiÅŸi daha geliyor. 4 kiÅŸi, ÅžanlÄ±'ya saldÄ±rÄ±yor.

    KaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ basketbolcu dengesini kaybedip yere dÃ¼ÅŸerken, 4 kiÅŸi sopalarla saldÄ±rmaya devam ediyor. Cadde ortasÄ±nda dÃ¶vÃ¼len ÅžanlÄ±, bir sÃ¼re sonra kaÃ§arak saldÄ±rganlarÄ±n elinden kurtuluyor.

    Sen NBAde oynamalÄ±sÄ±n takÄ±ntÄ±sÄ±'Sen NBA'de oynamalÄ±sÄ±n' takÄ±ntÄ±sÄ±

    Etiketler: dayak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri , basketbolcunun dramÄ± , gÃ¼ndem
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