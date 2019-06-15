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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
15.06.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Genç adamın ölümünde kahreden detay

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Genç adamın ölümünde kahreden detay

ANTALYA'da, motosikletle kaza yapan Necmettin Ürün (23), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Ürün'ün askerden yeni geldiği ve düğün hazırlığı yaptığı kaydedildi.

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  • Genç adamın ölümünde kahreden detay
  • Genç adamın ölümünde kahreden detay
  • Genç adamın ölümünde kahreden detay
  • Genç adamın ölümünde kahreden detay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 10 Haziran'da Necmettin Ürün'ün kullandığı 07 MHK 94 plakalı motosiklet, Yahya Y.'nin kullandığı 07 S 9586 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Necmettin Ürün, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Başından darbe alan Ürün, 12 Haziran Çarşamba günü beyin ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

AÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Ürün, yoğun bakıma alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Necmettin Ürün, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi başta olmak üzere yakınları hastane bahçesine geldi. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Necmettin Ürün'ün yaşamını yitirmesinden hastanelerin suçlu olduğunu öne sürdü.

Anne Perihan Ürün, oğlunun hastane hastane gezdirildiği için zaman kaybından ve yanlış teşhisten dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. Oğlunun ilk götürüldüğü hastanede bilincinin yerinde olduğunu belirten anne Ürün, "Kolunda ve göğüs bölümünde sıyrıklar vardı. Oğlum su istedi, doktordan izin alıp, su verdik.

Bilinci yerindeydi. 'Ben iyiyim, merak etmeyin' dedi. Ama beyin ameliyatı için buraya getirdiler ve öldü. Hastanelerden ve doktorlardan şikayetçiyim" dedi.

Kız kardeşi Deniz Ürün ise kardeşine yuva kurmak için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

KARDEŞİ TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ENGELLİ KALMIŞ

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Necmettin Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü.

Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Harun Ürün'ün "Anne ağabeyim öldü" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

ANNE VE BABA TEPKİ GÖSTERİP CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ

Morg girişi önünde cenazenin teslimi için bekleyen kalabalık, cenaze teslim sürecinin uzadığını belirterek, tepki gösterdi. Morg merdivenlerine bağırmaya başlayan baba Nurettin Ürün, hayvanların bile insanlardan daha kıymetli olduğunu söyledi. İşlemlerin çok uzadığını iddia eden Nurettin ve Perihan Ürün cenazeyi teslim almak istemediklerini belirterek, morgdan ayrıldı.

Ailenin avukatlığının üstlenen Hadi Cin'in araya girmesinin ardından savcılık ve aile tekrar görüştürüldü. Ürün'ün cansız bedeni morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verilmesi için aileye teslim edildi.

Necmettin Ürün'ün cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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